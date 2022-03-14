Сотни сирийских наемников уже прибыли в россию: подробности от Генштаба ВСУ

российские войска продолжают наступательную операцию против Украины

На девятнадцатый день мощного противостояния украинских защитников основные задачи оккупаентов по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, выходу на административные границы Донетчины и Луганщины, а также установление контроля на левобережной части украинского государства, потерпели поражение. Сейчас для выполнения преступных приказов русских командиров в россии формируются отряды наемников из Сирии.

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Указанную информацию сообщили в понедельник, 14 марта, в пресс-центре Генерального штаба ВСУ.

Согласно имеющимся данным, в направлении Николаевской и Криворожской областей украинским бойцам удалось остановить оккупантов. Несмотря на отсутствие значительных успехов, враждебные силы продолжают нарушать международное гуманитарное право и бомбить военную и гражданскую инфраструктуру Украины, применяя боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по мирному украинскому населению.

Что касается Волынского направления, то там рашисты продолжают свои попытки по усилению охраны украинско-белорусской границы, используя БПЛА, проводящие воздушную разведку отдельных участков на местности вдоль границы.

На Полесском направлении оккупанты пытаются преодолеть преграду в виде реки Ирпень и хотят закрепиться в Буче и Ирпене. Враги проводят подготовку диверсионно-разведывательных групп для преступных действий под видом военных, принадлежащих в ряды Вооруженных сил Украины.

На Северском направлении россияне никаких активных наступательных действий не проводят, однако совершают перегруппировку, чтобы восстановить попытки завладеть столицей.

На Слобожанском направлении вражеские силы восстанавливают свои потери, которые они получили после мощного сопротивления украинских защитников в городе Харькове и в районе города Изюм.

На Донетчине и Таврическом направлении армия врага ведет активные боевые действия и имеет незначительный успех благодаря своей численности.

На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток протиснуться в направлении города Кривой Рог и закрепились на достигнутых рубежах. Кроме этого они и дальше делают все возможное, чтобы окружить город Николаев.

Также отмечается, что рашисты продолжают накапливать на территории россии резервы для ведения военных действий на украинских территориях: за обещанное вознаграждение формируют отряды наемников из Сирии. Согласно предварительным данным, за последние дни россии удалось завербовать более тысячи человек, четыре сотни из которых уже прибыли в рф. Их лагеря для подготовки размещены в Ростовской и Гомельской областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, как бойцам Вооруженных сил Украины удалось разбомбить огромную колонну вражеской техники кафиров, после чего рашисты убегали в разные стороны, словно испуганные крысы.