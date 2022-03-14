Красиво стреляют: ВСУ порадовали украинцев видео уничтожения войск рф
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 747
Украинские воины продолжают демонстрировать четкую работу по врагам
Пока в Украине идет уже 19-й день войны, и мы все вместе работаем на благо нашей страны, нас не перестают радовать видеороликами эффективной работы украинской армии.
Одним из таких видео поделился журналист Алексей Братущак.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
"Порадуйтесь с нашими ребятами. Чтобы в них всё попадало в руzкіх!", — подписал ролик журналист.
В комментариях украинки удивляются, как можно быть такими смелыми. На что получают ответ: наших воинов мотивирует своя украинская земля.
Ранее "Телеграф" сообщал, как бойцам Вооруженных сил Украины удалось разбомбить огромную колонну вражеской техники оккупантов, после чего рашисты убегали в разные стороны, словно испуганные крысы.
- Дата публикации
-
- Категория
-