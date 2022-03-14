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Красиво стреляют: ВСУ порадовали украинцев видео уничтожения войск рф

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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ВСУ стоят на страже безопасности украинцев Новость обновлена 14 марта 2022, 17:09
ВСУ стоят на страже безопасности украинцев

Украинские воины продолжают демонстрировать четкую работу по врагам

Пока в Украине идет уже 19-й день войны, и мы все вместе работаем на благо нашей страны, нас не перестают радовать видеороликами эффективной работы украинской армии.

Одним из таких видео поделился журналист Алексей Братущак.

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"Порадуйтесь с нашими ребятами. Чтобы в них всё попадало в руzкіх!", — подписал ролик журналист.

В комментариях украинки удивляются, как можно быть такими смелыми. На что получают ответ: наших воинов мотивирует своя украинская земля.

Ранее "Телеграф" сообщал, как бойцам Вооруженных сил Украины удалось разбомбить огромную колонну вражеской техники оккупантов, после чего рашисты убегали в разные стороны, словно испуганные крысы.

Теги:
#Война #Алексей Братущак #ВСУ
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ВСУ стоят на страже безопасности украинцев
Красиво стреляют: ВСУ порадовали украинцев видео уничтожения войск рф