В Украине появится полевой госпиталь для беженцев: где и сколько времени будет функционировать

В этом госпитале будет отделение неотложной помощи и родильный центр.

В Украине вблизи западной границы развернут полевой госпиталь для помощи беженцам. Он появится там благодаря поддержке Израиля

Об этом в понедельник, 14 марта, сообщили в официальном Twitter-аккаунте Государства Израиль.

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Отмечается, что медицинскую помощь беженцам будет оказывать израильская гуманитарная миссия "Кохав Меир". Будет работать этот госпиталь ориентировочно месяц.

Полевой госпиталь будет иметь отделение неотложной помощи, родильное отделение, больничные палаты для мужчин, женщин и детей. Кроме того, в госпитале будут работать лаборатории на базе технологий больницы Шиба и рентгеновский кабинет. На проект выделят 21 миллион шекелей (136,5 млн грн) из проекта Фонда Шустермана.

По этому поводу уже высказался глава Офиса Президента Андрей Ермак, отметив, что помощь от Израиля в такие времена очень ценна.

"Из Израиля в Украину уже прибыла команда врачей с мобильным госпиталем. Поток гуманитарной помощи с каждым днем увеличивается. Очень благодарны гражданам разных стран за помощь. За действия, которые спасают жизнь очень многих украинцев. В это сложное время особенно важно не потерять человечность", — написал глава ОП в Twitter.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Израиль на 19-й день войны в Украине наконец-то решился ввести санкции против россии. Кроме того, власти страны согласились пускать в Израиль убегающих от войны украинцев, но при условии, что их родные уже находятся в стране.