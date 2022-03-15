Оккупанты не щадят людей: свежие снимки последствий обстрелов Мариуполя и Киевщины со спутника

Такими темпами скоро не остается целых домов

На 20-й день военных действий в Украине все больше населенных пунктов страдают от агрессии россиян, — в частности, потерпают села под Киевом и Мариуполь.

Свежие спутниковые снимки оттуда на утро 15 марта опубликовали в Maxar Technologies, сообщает "Телеграф" со ссылкой на CNN.

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Это село Мощун в 40 километрах на северо-запад от Киева, откуда наступают российские военные, — в населенном пункте многие дома были повреждены, некоторые до сих пор горят, а поля вокруг выжжены.

Последствия обстрела села Мощун под Киевом с воздуха 15.03.2022

Все больше с каждым часом страдает Мариуполь, который россияне взяли в осаду и пытаются захватить, чтобы провести себе "коридор в Крым". Российские военные не могут зайти в город, но не скупятся на обстрелы.

На фото можно видеть пробоины в стенах областной больницы интенсивной терапии в Жовтневском микрорайоне, также сильно пострадали соседние жилые многоэтажки.

В Приморском районе города многие дома тоже стоят черные и в дыму после ударов с воздуха.

Последствия обстрела Мариуполя с воздуха 15.03.2022

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему украинские военные пока не могут полностью отбить у россиян окраины Мариуполя.

Однако на утро 15 марта ВСУ достигли определенного успеха под Волновахой неподалеку от Мариуполя.