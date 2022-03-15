Оккупанты не щадят людей: свежие снимки последствий обстрелов Мариуполя и Киевщины со спутника
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 107
Такими темпами скоро не остается целых домов
На 20-й день военных действий в Украине все больше населенных пунктов страдают от агрессии россиян, — в частности, потерпают села под Киевом и Мариуполь.
Свежие спутниковые снимки оттуда на утро 15 марта опубликовали в Maxar Technologies, сообщает "Телеграф" со ссылкой на CNN.
Оперативно все новости о войне читайте на нашем канале в Телеграм
Это село Мощун в 40 километрах на северо-запад от Киева, откуда наступают российские военные, — в населенном пункте многие дома были повреждены, некоторые до сих пор горят, а поля вокруг выжжены.
Все больше с каждым часом страдает Мариуполь, который россияне взяли в осаду и пытаются захватить, чтобы провести себе "коридор в Крым". Российские военные не могут зайти в город, но не скупятся на обстрелы.
На фото можно видеть пробоины в стенах областной больницы интенсивной терапии в Жовтневском микрорайоне, также сильно пострадали соседние жилые многоэтажки.
В Приморском районе города многие дома тоже стоят черные и в дыму после ударов с воздуха.
Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему украинские военные пока не могут полностью отбить у россиян окраины Мариуполя.
Однако на утро 15 марта ВСУ достигли определенного успеха под Волновахой неподалеку от Мариуполя.