Укр

Оккупанты не щадят людей: свежие снимки последствий обстрелов Мариуполя и Киевщины со спутника

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
107
Мариуполь и село Мощун сильно пострадали от обстрелов
Мариуполь и село Мощун сильно пострадали от обстрелов

Такими темпами скоро не остается целых домов

На 20-й день военных действий в Украине все больше населенных пунктов страдают от агрессии россиян, — в частности, потерпают села под Киевом и Мариуполь.

Свежие спутниковые снимки оттуда на утро 15 марта опубликовали в Maxar Technologies, сообщает "Телеграф" со ссылкой на CNN.

Оперативно все новости о войне читайте на нашем канале в Телеграм

Это село Мощун в 40 километрах на северо-запад от Киева, откуда наступают российские военные, — в населенном пункте многие дома были повреждены, некоторые до сих пор горят, а поля вокруг выжжены.

Последствия обстрела села Мощун под Киевом с воздуха 15.03.2022
Последствия обстрела села Мощун под Киевом с воздуха 15.03.2022

Все больше с каждым часом страдает Мариуполь, который россияне взяли в осаду и пытаются захватить, чтобы провести себе "коридор в Крым". Российские военные не могут зайти в город, но не скупятся на обстрелы.

На фото можно видеть пробоины в стенах областной больницы интенсивной терапии в Жовтневском микрорайоне, также сильно пострадали соседние жилые многоэтажки.

В Приморском районе города многие дома тоже стоят черные и в дыму после ударов с воздуха.

Последствия обстрела Мариуполя с воздуха 15.03.2022
Последствия обстрела Мариуполя с воздуха 15.03.2022

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему украинские военные пока не могут полностью отбить у россиян окраины Мариуполя.

Однако на утро 15 марта ВСУ достигли определенного успеха под Волновахой неподалеку от Мариуполя.

Теги:
#Киев #Мариуполь
Собрали актуальные данные о боях с россиянами на вторник
Украина
Такого отпора русские не ожидали: свежие карты боев в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Собрали актуальные данные о боях с россиянами на вторник
Такого отпора русские не ожидали: свежие карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Горящая техника оккупантов
Российские войска теряют людей и технику: оперативная информация с фронта на утро 15 марта
Дата публикации
Категория
Власти Украины вроде как решили поддержать граждан и бизнес на период военного положения
Отмена акциза на топливо и уменьшение НДС: что не так с планами властей снизить налоги на время войны
Дата публикации
Категория
Российские войска в Украине
Резервы закончились: россияне уже ввели в Украину все боеспособные войска
Дата публикации
Категория
Украина противостоит российской армии 20 дней.
Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины