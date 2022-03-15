"Легло куда надо": эффектное видео стрельбы украинской артиллерии порадовало сеть

В оборонном ведомстве уверяют, что все удары попали в цель

Непрекращающиеся вражеские обстрелы Киева, Мариуполя и других городов Украины не могут не печалить на 20-й день войны, однако есть повод и порадоваться, — ведь украинские военнослужащие тоже дают мощнейший отпор врагу.

Видео примера работы артиллерии продемонстрировало Министерство обороны Украины утром во вторник, 15 марта, сообщает "Телеграф".

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Отметим, что видео снято ночью и вблизи, так, чтобы по нему нельзя было вычислить местоположение и время удара.

При этом в Минобороны Украины пошутили над "коллегами" из страны-агрессора, заметив, что пока "вторую армию мира" обворовывали, украинцы учились стрелять как следует, что сейчас и приносит свои плоды.

"Вы лучшие!", "Спасибо, что бережете наши жизни", "Спасибо богу, что вы у нас такие мужественные, отважные и уверенные", "Большое спасибо", "Красивое видео", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", по состоянию на утро 15 марта россия уже потеряла в Украине более 13 тысяч военных и тысячи единиц военной техники.