В Украине 15 марта будут действовать девять гумкоридоров: известно направления и время (видео)
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Страна-агрессор обязалась соблюдать режим тишины на время действия "зеленых" коридоров
На двадцатый день противостояния российским захватчикам в Украине откроют девять гуманитарных коридоров для эвакуации людей из населенных пунктов, пострадавших от обстрелов со стороны армии рф.
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О плане работы гуманитарных коридоров на вторник, 15 марта, в своем онлайн-обращении рассказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Следовательно, гуманитарные коридоры во вторник будут действовать с 9 часов утра и до 21 часов вечера по следующим направлениям:
Донецкая область:
Из города Бердянска в Мариуполь выедет гуманитарный груз, который довезет десятки тонн воды, медикаментов и продуктов для жителей населенного пункта. На обратном пути автобусы эвакуируют из города женщин и детей в Запорожье.
Киевская область:
с. Богдановка\Новобогдановка — г. Бровары;
с. Бобрик — г. Бровары;
Сумская область:
Сумы — г. Полтава;
Тростянец — г. Полтава;
Лебедин — г. Полтава;
Шостка — г. Полтава;
Конотоп — г. Полтава;
Харьковская область:
с. Оскол — Полтава.
Кроме этого, вице-премьер-министр напомнила, что руководство государства постоянно отслеживает самые проблемные направления, обо всех проблемах населения знает и пытается работать над дальнейшей эвакуацией людей и поставок продукции, лекарств и воды в населенные пункты, которые в ней нуждаются.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Офисе президента подробно прокомментировали ситуацию с эвакуацией гражданского населения и доставкой гуманитарных грузов в разных точках Украины.