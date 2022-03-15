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В Украине 15 марта будут действовать девять гумкоридоров: известно направления и время (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Гумкоридоры в Украине сегодня Новость обновлена 15 марта 2022, 09:38
Гумкоридоры в Украине сегодня

Страна-агрессор обязалась соблюдать режим тишины на время действия "зеленых" коридоров

На двадцатый день противостояния российским захватчикам в Украине откроют девять гуманитарных коридоров для эвакуации людей из населенных пунктов, пострадавших от обстрелов со стороны армии рф.

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О плане работы гуманитарных коридоров на вторник, 15 марта, в своем онлайн-обращении рассказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Следовательно, гуманитарные коридоры во вторник будут действовать с 9 часов утра и до 21 часов вечера по следующим направлениям:

Донецкая область:

Из города Бердянска в Мариуполь выедет гуманитарный груз, который довезет десятки тонн воды, медикаментов и продуктов для жителей населенного пункта. На обратном пути автобусы эвакуируют из города женщин и детей в Запорожье.

Киевская область:

с. Богдановка\Новобогдановка — г. Бровары;

с. Бобрик — г. Бровары;

Сумская область:

Сумы — г. Полтава;

Тростянец — г. Полтава;

Лебедин — г. Полтава;

Шостка — г. Полтава;

Конотоп — г. Полтава;

Харьковская область:

с. Оскол — Полтава.

Кроме этого, вице-премьер-министр напомнила, что руководство государства постоянно отслеживает самые проблемные направления, обо всех проблемах населения знает и пытается работать над дальнейшей эвакуацией людей и поставок продукции, лекарств и воды в населенные пункты, которые в ней нуждаются.

Обращение Ирины Верещук

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Офисе президента подробно прокомментировали ситуацию с эвакуацией гражданского населения и доставкой гуманитарных грузов в разных точках Украины.

Теги:
#Украина #Война #Ирина Верещук #Росія
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