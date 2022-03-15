Укр

"Для кого открыты двери в НАТО?": обращение Зеленского к властям Канады

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 15 марта 2022, 19:58
Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал канадцам, как начиналась война.

Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент владимир Зеленский выступил с речью перед парламентом и правительством Канады.

Соответствующее заявление доступно на YouTube-канале ТСН.

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Зеленский призвал канадцев понять и почувствовать, что сейчас чувствуют украинцы, которые сражаются за жизнь. Также президент отметил, что несмотря на разговоры об открытых дверях в НАТО, Украине говорят, что ее туда не возьмут. Глава государства рассказал, что на войне проявляются все качества людей — кто силен, а кто слаб, кто мудр, а кто не видит очевидного, кто честен, а кто лицемер. Также Зеленский отметил, что Канада всегда была, есть и будет партнером Украины.

Также в своей речи лидер нации обратился к канадским предприятиям, чтобы те ушли с российского рынка, а также продолжали помогать Украине.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может признать состоявшуюся еще в 1992 году российскую вооруженную агрессию против Молдовы, а также оккупацию россией Приднестровья.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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