В Сумах еще ни одна колонна не выжила: откровения российского оккупанта

СБУ опубликовала аудио разговора солдата из рф со своей матерью

Российская пропаганда продолжает давать сбой. Солдаты, которых бросили на войну в Украину шокированы отпором украинских защитников и не понимают почему их "спасительная операция" идет не по плану, о чем они признаются в личных разговорах с родственниками, которые удается перехватить украинской разведке.

В одном из таких разговоров, который опубликовала в Телеграме СБУ, российский солдат-срочник рассказывает своей матери, что если в Украину они въехали "без проблем", то вот выбраться они никак не могут. И особенно сильно оккупанты боятся идти на Сумы.

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"Из города Сумы еще ни одна наша колонна не выживала. Никто, ни одна колонна не доезжала целой" — признался матери солдат, добавив, что он готов и хотел бы сложить оружие, только чтобы не ехать через Сумы.

В целом из разговора можно сделать вывод, что российская армия напугана и деморализована. Солдаты хотят домой, однако понимают, что помощи ждать неоткуда.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Служба безопасности Украины обнародовала еще один перехваченный телефонный разговор российского военнослужащего, в котором он рассказывал, что армия оккупантов прибегла к мародерству на территории Сумской области.