Переговорщики от россии сами верят в свои фейки: удивительные детали от Подоляка

Чиновник убежден, что российская сторона "тонет" в собственной же пропаганде

В конце третьей недели войны Украины с российской федерацией российские дипломаты стали объективнее судить об окружающем мире и вести себя "очень правильно": не прибегают к хамству и грубости, которые обычно присущи российским властям, что продолжают жить и действовать в рамках путинской пропаганды.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии польскому порталу "Wiadomości", прокомментировав вопрос, касаемо поведения российских дипломатов, славящихся своей грубостью, на переговорах.

По словам чиновника, видение ситуации российской стороной полностью осквернено собственной же пропагандой, мол, это и является самой большой проблемой в переговорном процессе, ведь 70-80% россиян, в том числе участвующие в диалоге, добросовестно доверяют пропагандистским мифам.

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Речь идет о российском телевидении, которое уже восемь лет подряд вбивает в головы россиян информацию об украинских нацистах, систематически убивающих мирное население Донбасса, а также о "военных наркотиках", якобы принимающих военными Вооруженных сил Украины.

"Они были убеждены, что когда придут на украинские территории, им понадобится всего три дня, чтобы все упали на колени. Рассчитывали, что восток нашего государства встретит их "хлебом солью", после чего они пойдут на украинскую столицу, чтобы уничтожить все руководство Украины. В то же время они увидели, что такое ненависть, и это ненависть в чистом виде. Сейчас они уже осознают, что раньше они не понимали Украину. Мы же, в свою очередь, пытаемся объяснить, насколько силен наш менталитет, ведь мы не россия. Мы в состоянии обсудить вопросы, которые уже давно должны были обсудить, но соглашаться на ультиматумы россии не планируем", — прокомментировал ситуацию советник главы ОП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время общения с польскими журналистами Подоляк заявил, что подписание мирного договора с российской федерацией вероятнее всего не завершит войну в Украине.