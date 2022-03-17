Укр

Переговорщики от россии сами верят в свои фейки: удивительные детали от Подоляка

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1187
Михаил Подоляк Новость обновлена 17 марта 2022, 20:25
Михаил Подоляк

Чиновник убежден, что российская сторона "тонет" в собственной же пропаганде

В конце третьей недели войны Украины с российской федерацией российские дипломаты стали объективнее судить об окружающем мире и вести себя "очень правильно": не прибегают к хамству и грубости, которые обычно присущи российским властям, что продолжают жить и действовать в рамках путинской пропаганды.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии польскому порталу "Wiadomości", прокомментировав вопрос, касаемо поведения российских дипломатов, славящихся своей грубостью, на переговорах.

По словам чиновника, видение ситуации российской стороной полностью осквернено собственной же пропагандой, мол, это и является самой большой проблемой в переговорном процессе, ведь 70-80% россиян, в том числе участвующие в диалоге, добросовестно доверяют пропагандистским мифам.

Речь идет о российском телевидении, которое уже восемь лет подряд вбивает в головы россиян информацию об украинских нацистах, систематически убивающих мирное население Донбасса, а также о "военных наркотиках", якобы принимающих военными Вооруженных сил Украины.

"Они были убеждены, что когда придут на украинские территории, им понадобится всего три дня, чтобы все упали на колени. Рассчитывали, что восток нашего государства встретит их "хлебом солью", после чего они пойдут на украинскую столицу, чтобы уничтожить все руководство Украины. В то же время они увидели, что такое ненависть, и это ненависть в чистом виде. Сейчас они уже осознают, что раньше они не понимали Украину. Мы же, в свою очередь, пытаемся объяснить, насколько силен наш менталитет, ведь мы не россия. Мы в состоянии обсудить вопросы, которые уже давно должны были обсудить, но соглашаться на ультиматумы россии не планируем", — прокомментировал ситуацию советник главы ОП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время общения с польскими журналистами Подоляк заявил, что подписание мирного договора с российской федерацией вероятнее всего не завершит войну в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Война #Михаил Подоляк
Разбитая российская техника под Прилуками
В регионах
Под Прилуками уничтожили колону россиян, ВСУ достался ценный трофей
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Разбитая российская техника под Прилуками
Под Прилуками уничтожили колону россиян, ВСУ достался ценный трофей
Дата публикации
Категория
Зеленский и кровавый диктатор путин
Стало известно, когда могут встретиться Зеленский и путин
Дата публикации
Категория
Олег Жданов оценил для "Телеграфа" ход войны с россией и перспективы Украины
Мы должны нанести полное военное поражение рф. Думаю, до лета управимся, – полковник Олег Жданов
Дата публикации
Категория
Последствия обстрелов Мариуполя
"Город страха, смерти и ужаса": местная жительница рассказала о жутких реалиях Мариуполя
Дата публикации
Категория
Мирные украинцы продолжают страдать из-за российского вторжения
Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам