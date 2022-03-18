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"Еб*шь, еб*шь!": "спецназовцы" показали, как с помощью NLAW ликвидировали российских захватчиков (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Еще один русский офицер не вернется домой Новость обновлена 18 марта 2022, 07:47
Еще один русский офицер не вернется домой

Украинские защитники продолжают останавливать врага по всем направлениям

Представителям Сил специальных операций ВСУ на рассвете 23 дня войны с россией удалось ликвидировать сразу несколько единиц техники оккупантов. Находясь в засаде, наши защитники провели прицельный огонь по нескольким военным автомобилям, в т.ч. "Тигр".

Об этом сообщила пресс-служба ССО ВС Украины на официальной Facebook-странице ведомства.

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Известно, что в составе экипажа русского броневика "Тигр" находился один из чиновников 35-й общевойсковой армии России. Украинские военные утверждают, что спастись при атаке NLAW не удалось никому, поэтому офицерский состав войска противника стал гораздо меньше.

Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная лексика (18+).

Также защитники отчитались о ликвидации перевозившего десант БТР-82. Этот автомобиль удалось подорвать дистанционно с помощью заряда ТМ-62.

Подчеркнем, что пока все подразделения ВСУ на страже, ни у одного врага нет шансов.

Также добавим, что накануне украинские военнослужащие эффектно расправились с целой колонной техники российских нацистов — наши десантно-штурмовые войска встретили оккупантов как положено.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Потери #ВСУ
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