Укр

"Впервые в истории": Украина получит беспрецедентную финансовую помощь от ЕС

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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ЕС поможет Украине Новость обновлена 18 марта 2022, 12:12
ЕС поможет Украине

Украина получит от Евросоюза 300 миллионов евро

Украина сегодня получит еще 300 миллионов помощи от Европейского союза. Деньги будут направлены на закупку и доставку оружия в Украину, против которой россия развязала кровавую войну.

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Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в своем Twitter.

При этом он подчеркнул, что впервые за все время Евросоюз профинансирует закупку и доставку оружия в подвергшуюся нападению.

"ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине. Впервые ЕС профинансирует закупку и доставку оружия в страну, подвергшуюся нападению", — написал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Евросоюзе начали "охоту" на деньги и имущество российский олигархов. Создание специальной рабочей группы является жизненно необходимым шагом для обеспечения быстрого замораживания и конфискации активов, которые принадлежат не только российским, но и белорусским компаниям и лицам, попадающим под действие европейских санкций.

Теги:
#Украина #Евросоюз #Война
ЕС поможет Украине
Украина
"Впервые в истории": Украина получит беспрецедентную финансовую помощь от ЕС
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