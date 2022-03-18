"Впервые в истории": Украина получит беспрецедентную финансовую помощь от ЕС
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Украина получит от Евросоюза 300 миллионов евро
Украина сегодня получит еще 300 миллионов помощи от Европейского союза. Деньги будут направлены на закупку и доставку оружия в Украину, против которой россия развязала кровавую войну.
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Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в своем Twitter.
При этом он подчеркнул, что впервые за все время Евросоюз профинансирует закупку и доставку оружия в подвергшуюся нападению.
"ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине. Впервые ЕС профинансирует закупку и доставку оружия в страну, подвергшуюся нападению", — написал он.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Евросоюзе начали "охоту" на деньги и имущество российский олигархов. Создание специальной рабочей группы является жизненно необходимым шагом для обеспечения быстрого замораживания и конфискации активов, которые принадлежат не только российским, но и белорусским компаниям и лицам, попадающим под действие европейских санкций.
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