Укр

Жгите врага, а не траву и животных: спасатели ГСЧС записали эмоциональное видео

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Работники ГСЧС спасают животных из огня Новость обновлена 19 марта 2022, 13:17
Работники ГСЧС спасают животных из огня

На пылающих полях гибнут животные

Спасатели ГСЧС обратились к украинцам и призвали их не сжигать сухую траву. В условиях войны с россией спасатели и так вынуждены работать без перерыва и такая дополнительная работа может стоить кому-то жизни.

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Соответствующее обращение сотрудники ГСЧС записали прямо с пылающего поля.

"Пожалуйста, не жгите траву. Пока мы занимаемся этим кому-то действительно может понадобиться наша помощь, но из-за вот этого вот баловства, мы, к сожалению, не успеем", — просят спасатели.

Кроме того, на горящих полях погибают животные.

"Это не последняя причина, почему не стоит курить сухую траву и мусор. И для нас каждая жизнь важна (если это, конечно, не орки, которые пришли нас убивать). Все эти ежики, зайчики и птицы не заслуживают сгореть заживо из-за пожара (в отличие от орков которые…). Поэтому посмотрите на них и услышьте нас: поджигайте врага, а не Украину", — призывают работники ГСЧС.

Напомним, что ранее спасатели в течение двух дней были вынуждены тушить рынок Барабашово в Харькове, на котором из-за обстрелов оккупантов вспыхнул масштабный пожар.

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