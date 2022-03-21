Укр

Убивают и насилуют: в Минобороны назвали число жертв военных преступлений рф в Украине

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Новость обновлена 21 марта 2022, 12:52
Оккупанты продолжают обстреливать мирное население

В результате войны россии в Украине погибли уже 115 детей

В Минобороны назвали число жертв военных преступлений россии на 26-й день войны в Украине.

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Об этом ведомство сообщило в комментарии "Телеграфу".

Всего в результате вражеских обстрелов со стороны подразделений вооруженных сил рф погибли – более 740 человек, из них 115 детей. Также более 2680 человек получили ранения, из которых более 140 — дети.

Кроме того, в Минобороны рассказали о повреждениях, которые получила инфраструктура.

"Разрушены объекты гражданской инфраструктуры – более 1710 жилых домов, 490 учебных заведений (69 – полностью), 117 медицинских заведений (12 – полностью), не менее 1000 населенных пунктов полностью лишены света, воды и тепла. Вместе с тем повреждены/уничтожены четыре и захвачены три гражданских судна", — сообщили в ведомстве.

В Министерстве обороны также рассказали о фактах изнасилования местного населения российскими оккупантами в Херсонской, Донецкой, Киевской и Черниговской областях.

Как сообщал "Телеграф", ранее Генштаб озвучил свежие потери россии в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Война
Оккупанты продолжают обстреливать мирное население
Украина
Убивают и насилуют: в Минобороны назвали число жертв военных преступлений рф в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Оккупанты продолжают обстреливать мирное население
Убивают и насилуют: в Минобороны назвали число жертв военных преступлений рф в Украине
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