Часть украинских городов осталась без еды: на сколько хватит запасов
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Гуманитарная система в Украине сейчас полностью разрушена
Несмотря на то что в целом в Украине запасов еды хватит на несколько лет в некоторых городах Украины, которые находятся в зоне боевых действий, еды осталось на 3-4 дня.
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Об этом сообщил советник по гуманитарному реагированию Корпуса милосердия в Украине Стив Гордон в комментарии CNN.
"Одной из наших самых больших проблем сейчас является уязвимость цепочки поставок. Мы знаем, что в большинстве муниципалитетов в районах, где происходят наиболее интенсивные боевые действия, запасов продуктов питания не более чем на три-четыре дня", — рассказал Гордон. Гордон находится в Харькове с начала боевых действий. Он говорит, что около 70% харьковчан и сумчан сейчас полностью зависят от гуманитарной помощи.
По словам Гордона, гуманитарная система в Украине сейчас полностью разрушена.
"Мы не видим высокоэффективной, скоординированной международной помощи, охватывающей всю Украину, как мы часто видим в других зонах конфликта", — говорит он.
"Несмотря на то, что ООН помогает в некоторых областях, мы видим, что из-за провала гуманитарных коридоров многие люди выживают только благодаря поддержке гражданского общества", — отмечают в корпусе милосердия.
Как сообщал "Телеграф", ранее у Зеленского рассказали, на сколько в Украине хватит еды.