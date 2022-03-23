Купи цветок, а я куплю броник: фото маленькой патриотки Украины растрогало сеть

Семилетка приложила все усилия, чтобы отправить на фронт необходимую защиту

Более суток украинские интернет-пользователи обсуждают великий подвиг маленькой Вари, решившей стать благотворительницей и собрать деньги на покупку хотя бы одного бронежилета для ВСУ. Сначала девочка передала волонтерам все свои сбережения, а когда поняла, что их не хватает, то пошла "работать".

Снимок девочки разместил в Twitter пользователь под ником "Бандеро Мобил".

По его словам, Вари сейчас всего семь лет. Когда она поняла, что ее личных денег на бронежилет не хватает, она начала придумывать варианты получения "зарплаты". Одним из самых реальных способов оказалась продажа цветов.

"Купи цветок, а я куплю броник для нашего солдата. Слава Украине!" — именно такая надпись была на табличке, которую юная предпринимательница держала в руках.

Юная волонтер

Сообщается, что всего Варя провела на улице около пяти часов, предлагая небезразличным приобщиться к сбору средств на защиту украинского воина. Ей удалось заработать сумму, необходимую для того, чтобы приобрести бронежилет 4 класса.

В сети девочку уже прозвали добрым ангелом-хранителем для наших воинов, а также гордятся тем, какими вырастают украинские дети.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда украинские дети времен войны становятся настоящими звездами сети, вызывая кучу щемящих эмоций и чувств. Так, например, недавно у многих пользователей сети сжималось сердце от видеозаписи встречи маленького беженца с испанскими детьми в детском саду – те приветствовали его искренними объятиями.