Укр

"На глазах слезы, а на устах улыбка": украинского мальчика тепло встретили в Испании (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Дети в Испании встречают укрианского мальчика Новость обновлена 21 марта 2022, 00:18
Дети в Испании встречают укрианского мальчика

Дети в Европе тепло встречают маленьких украинцев.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину тысячи и тысячи украинских детей оказались за границей. В сети набирают популярность ролики с теплым приемом маленьких украинцев за рубежом.

Одним из таких видео поделилась на своей странице в Facebook украинский политический и общественный деятель Ольга Богомолец.

Богомолец показала трогательные кадры, на которых видно, как дети в Испании подходят к украинскому мальчику-беженцу при первой встрече и обнимают его.

"На глазах слезы, а на устах улыбка, когда видишь, как тепло встречают украинских детей за пределами родной земли. Я мечтаю о том, чтобы каждый маленький украинец был в безопасности и его никогда не оставили в беде. Спасибо испанским деткам за такие теплые объятия. Мы обязательно победим", — написала Богомолец.

Один из пользователей Facebook поблагодарил воспитателей, которые проявили в данной ситуации мудрость и милосердие. На это ей возразили, что это заслуга родителей.

"Большая благодарность воспитателям за их мудрость, ум и милосердие! А дети вырастут, они оценят каждый поступок! Всегда побеждает доброта", — написала Антонина Корчинская в комментарии под видео.

"Это заслуга родителей… Тут живу и вижу, что родители с маленького возраста прививают детям добро", — заявила Антонина Федус.

Ранее в Италии аплодисментами встретили двух украинских детей-беженцев.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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