Укр

Детей из Украины трогательно встретили в Италии: при просмотре видео невозможно сдержать слезы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Украинских детей встретили в Италии Новость обновлена 13 марта 2022, 21:24
Украинских детей встретили в Италии

Трогательный момент засняли на видео.

Из Украины на Запад из-за полномасштабного вторжения рф в нашу страну бегут тысячи и тысячи семей, дети и женщины спасаются от действий кровавого диктатора владимира путина. В Европейском Союзе помогают украинским беженцам, которые добрались уже до Италии.

Пользователь Twitter Capo cantiere показал, как в обычной итальянской школе встретили детей-беженцев из Украины.

В сети опубликовали милое видео, с маленькими украинским школьниками, которые впервые пришли в учебное заведение в новой для себя стране. На кадрах видно, что детей встретили аплодисментами, с украинским флагом и шариками в желто-синих цветах.

Ранее сообщалось, что по данным Агентства по делам беженцев, на утро 8 марта Украину покинуло более 1,7 млн человек, наибольшее число украинцев отправилось в Польшу (более миллиона).

Напомним, 13 марта стало известно, что украинской стороне удалось отремонтировать линию 330 кВ Лесная — ЧАЭС и возобновить электроснабжение на Чернобыльской атомной электростанции и в городе Славутич, что по сути спасло мир от катастрофы.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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