Защищал украинцев от ракет: стало известно о гибели офицера Сил ПВО Украины

Мужчина ценой собственной жизни спас десятки украинцев.

На 28-й день противостояния российским оккупантам в Сумской области погиб 30-летний офицер украинских сил противовоздушной обороны Виктор Сушков. Военный ценой своей жизни сбил вражескую ракету, чем спас сотни украинцев.

Об этом в среду, 23 марта, сообщило издание OBOZREVATEL, где работает жена погибшего.

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Отмечается, что Виктор Сушков был кадровым военным и служил Украине в составе Сил Противовоздушной обороны в одной из воинских частей Днепропетровской области. Мужчина стал на защиту Украины с первых минут вторжения на нашу землю российских оккупантов.

Офицер был родом из Енакиево, которое в 2014 году оккупировали российские захватчики, потому Виктор Сушков сознательно избрал путь военного и гордился тем, что может защищать родину.

Его жена Ирина, работающая редактором в издании OBOZREVATEL, рассказала, что они с Виктором поженились в прошлом году. Вместе мечтали о детях, однако помехой на пути к их мечтам стала война.

Погиб мужчина во время выполнения боевого задания на Сумщине, под городом Ахтырка. Ценой собственной жизни украинский военный сбил смертоносную ракету, тем самым спас жизнь десяткам, а может и сотням, наших земляков.

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