ВСУ ликвидировали тестя российского террориста Гиркина: подробности

Украинский снайпер ликвидировал тестя Гиркина

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину был ликвидирован тесть бывшего главаря незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО Игоря Гиркина.

На это указал пользователь сети под никнеймом Necro Mancer, который часто сообщает о потерях в рядах боевиков.

Он приложил к своему посту скриншот сообщения жены Гиркина Мирославы Регинской, в котором та призналась, что ее отца Сергея Ситоленко (позывной "Сытый") застрелил под Авдеевкой снайпер ВСУ.

Регинская сообщила, что ее отец воевал в рядах боевиков с 2014 года.

Украинский блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) подтвердил информацию и сообщил, что тесть Стрелкова-Гиркина проходил службу в 3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут", которая дислоцировалась в оккупированной Горловке.

"8 лет не давал спокойствия воинам ВСУ. Спасибо снайперу Сил обороны Украины", — отметил он.

Позже информацию подтвердил и сам Гиркин.

Как сообщалось ранее, оккупационная армия уже понесла в Украине потери сопоставимые с потерями СССР за 10 лет войны в Афганистане.

При том, местами трупов настолько много, что они начинают представлять угрозу экологии. В частности в Сумской области местные власти приняли решения при возможности хоронить ликвидированных оккупантов в братских могилах, чтобы те не загрязняли окружающую среду.