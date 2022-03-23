На Сумщине трупов россиян уже столько, что они представляют угрозу

Мертвых оккупантов приходится прикапывать, ведь их тела начали разлагаться.

За 28 дней полномасштабной войны в Украине российские оккупанты потеряли десятки тысяч солдат и офицеров, тела которых российские власти не спешат забирать обратно. Трупов россиян в некоторых областях Украины уже столько, что они представляют серьезную опасность для экологии.

Об этом в видеообращении сообщил и.о. начальника Сумского областного управления здравоохранения Анатолий Котляр.

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По его словам, в Сумской области тела российских оккупантов разбросаны по области, ведь вражеские солдаты их не забирают.

"Трупы российских оккупантов представляют угрозу экологии. Если их не хоронить, то будет выделяться при росте температуры трупный запах, сами же тела будут разлагаться и выделять вредные вещества", — отметил Котляр.

В связи с этим местные власти приняли решение по возможности и когда нет обстрелов собирать мертвых оккупантов и хоронить в братских могилах.

"Мы заказали на область 10 рефрижераторов на железной дороге, но из-за того, что у нас блокировки железной дороги, то рефрижераторы до нас не дошли. Поэтому мы вынуждены были пойти на то, чтобы найденные тела солдат армии агрессора упаковывать в полиэтиленовые пакеты, как хоронили больных COVID-19, и прикапывать их", — добавил представитель Сумского управления здравоохранения.

После победы Украины руководство области обещает идентифицировать каждого погибшего оккупанта и отправить их тела родителям.

Ранее "Телеграф" публиковал сравнение потерь россиян в нашей стране, а также потерь СССР в Афганистане — никто еще так не уничтожал захватчиков, как украинские военные.