Укр

"Мы просим 1% ваших самолетов": Зеленский эмоционально обратился к НАТО

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Владимир Зеленский Новость обновлена 24 марта 2022, 13:27
Владимир Зеленский

Украина нуждается в помощи Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 марта выступил на саммите НАТО с просьбой предоставить вооружение для защиты от нападения рф, обнародовав детали украинского запроса.

"Вы можете предоставить нам один процент от всех ваших самолетов. Один процент всех ваших танков. Один процент! Мы не можем просто это купить. Такие поставки напрямую зависят только от решения НАТО, от политических, кстати, решений", — сказал Зеленский.

По мнению главы украинского государства оружие Альянса сможет обеспечить сто процентов безопасности.

"Системы залпового огня МЛРС. Противокорабельное оружие. Средства противовоздушной обороны. Разве можно выстоять в такой войне без этого?

Итак, когда это все наконец-то будет, это даст нам так же, как и вам, сто процентов безопасности. А нам нужен один. А единственное, что я от вас требую…После такого месяца войны. Это просьба ради наших военных. После такой войны против России", — отметил президент Украины.

Отметим, что это уже второе обращение Зеленского к НАТО, впервые он обратился 24 февраля — в день полномасштабного вторжения россии. Также власти не единожды просили обеспечить беспилотную зону над Украиной.

В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что небо над Украиной НАТО закрывать не будут, так как боятся конфронтации с россией.

Теги:
#НАТО #Россия #Йенс Столтенберг #Владимир Зеленский
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