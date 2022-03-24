"Пацанов очень много убило, по 19-20 лет": новый перехват разговора оккупантов

Захватчики рассказывают родным о колоссальных потерях.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты деморализованы и боятся воевать.

Соответствующий разговор захватчика в четверг, 24 марта, перехватила и опубликовала на своем telegram-канале Служба безопасности Украины.

Вот как об этом рассказывают оккупанты, которые пытаются осаждать Киев: "Ты в окопе, и осколки вот летят. Осколками наших пацанов очень многих убило. Пацаны молодые по 19-20 лет. В день сплю 6 часов. Страшно!" – говорит оккупант в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ.

Общую обстановку характеризуют коротко: "Потерь очень много: технику взрывают, пацаны гибнут. И так вот каждый день".

Потери и увечья рашистов деморализуют необстрелянных "воинов": "Позавчера в наступление ездили: БМП потеряли, 80-ку, и людей очень много. Теперь в обороне стоим. В окопы просто закапываемся и стоим".

"Что ж, ордынцы, ваше время подходит к концу. Украина обязательно победит!" — отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что российский генерал унижал и оскорблял подчиненных. Данный разговор перехватили специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины.