Укр

россия выбрала новую цель авиаударов: подробности от МВД

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Ликвидация пожара во Львове Новость обновлена 27 марта 2022, 11:28
Ликвидация пожара во Львове

Оккупанты меняют тактику и начинают обстреливать продуктовые склады и нефтебазы.

Российские захватчики принялись уничтожать украинские запасы нефти и пищи. Ударами по продуктовым складам и нефтебазам россия развязывает и экономическую войну против Украины.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

"Они начали пробовать уничтожать нефтебазы и продуктовые склады. За последние дни нефтебазы в Калиновке, продуктовые склады в Северодонецке", — заявил Денисенко.

Украине необходимо рассредоточить продукты питания и топливо, используя тактику мобильных складов и нефтебаз.

"Нам нужно понимать их стратегию. Я думаю, что это будет наша ключевая задача в ближайшие не недели, а дни — максимально рассредоточивать продукты питания со складов и рассредоточивать топливо, используя тактику так называемых мобильных складов и мобильных баз нефтепродуктов", — добавил советник главы МВД.

Отметим, во Львове в результате вражеского обстрела на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего произошел масштабный пожар. Ликвидировать его удалось лишь на следующий день.

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