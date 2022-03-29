Потерял “Мрию” и сбежал за границу: за что могли отстранить главу «Антонова» Сергея Бычкова

Экс-главу ГП "Антонов" проверят на предмет коррупции и связей с РФ

В ходе российской агрессии в Украину наша страна потеряла уникальный, самый большой грузовой самолет в мире Ан-225 "Мрия", имевшийся в единственном экземпляре. Самолет сгорел в собственном ангаре еще в первые дни российского вторжения.

Всего этого, по словам командира экипажа "Мрии" Дмитрия Антонова, можно было бы избежать, если бы руководство ГП "Антонов" за 2 недели до начала российской агрессии не покинуло Украину и не уехало в немецкий город Лейпциг. Именно туда по словам Антонова предлагали вывезти "Мрию" и другие самолеты компании – Ан-26, Ан-28 и Ан-74. Однако вместо решения о переводе руководство компании предпочло туда уехать само.

Также пилот подчеркнул, что в случившемся "можно найти связи с рф".

Миллионы гривен на топливе для самолетов

Как объяснили в "Укроборонпроме", в компании решили отстранить гендиректора "Антонова" Сергея Бычкова и проверить факты нарушений в "Антонове", о которых сообщалось пилотом и в СМИ.

Не исключено, что речь идет о скандалах по покупке топлива для рейсов самолетов, выполняющих грузовые перевозки по всему миру. По данным журналистов только за одну заправку самолетов "Антонова" за топливо переплачивалось порядка 13-15 тысяч долларов. По данному факту Офис Генерального прокурора Украины даже открыл уголовное производство.

Свои покупки топлива ГП "Антонов" осуществлял через компанию Jetex, которая также обслуживает самолеты в аэропорту Симферополя в оккупированном Крыму.

Впрочем, в самом "Антонове" информацию журналистов опровергли, хотя это уже далеко не первое сообщение о махинациях руководства предприятия на покупке топлива.

Так теперь выглядит Ан-225 после российского вторжения

Не исключено, что данная информация СМИ также станет объектом пристального внимания правоохранительных органов, о чем заявил гендиректор ГП "Укроборонпром" Юрий Гусев.

Несмотря на уничтожение Ан-225, на "Антонове" надеются восстановить "Мрию" при помощи еще одного недостроенного самолета данной категории, на что потребуется от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов.