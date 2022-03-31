Банки в Украине: как работают Приват и Ощад в военное время

В банках пошли на уступки по кредитам и продлили сроки действия карт

После нападения россии на Украину, банковская система пережила определенные сложности с работой — наличку люди снимали с касс супермаркетов и заправок. За более чем месяц удалось стабилизировать ситуацию.

"Телеграф" собрал основные данные по работе основных крупнейших банков Украины: "Приватбанка" и "Ощадбанка". Список работающих отделений и терминалов доступен на сайтах финучреждений.

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Как работает "Приватбанк" в военное время

"Приватбанк" продлил срок действия карт на 180 дней. Если карту нужно перевыпустить — ее можно сделать в диджитал формате или получить в работающем отделении.

Для тех у кого есть кредиты — важно знать о льготном периоде, так называемых "каникулах":

ежемесячный платеж стал необязательным

в марте проценты по кредиту не начисляются

в апреле и мае — 1,7% в месяц на остаток задолженности.

Для ФОП и предпринимателей можно превратить свои телефоны в точки для приема оплаты без физического POS-терминала. Для этого нужно использовать приложение "Терминал".

Как работает "Ощадбанк" в военное время

З начала марта и по конец мая "Ощадбанк" для клиентов-физлиц вводит кредитные каникулы. За ипотеку, по кредитам на авто, наличными или по картам отменяют минимальные платежи.

Открыли возможность пользователям снять депозит раньше срока для пересылки средств на армию, при этом если не все деньги переведены, остаток становится новым депозитом.

Плата за карточки отменяется до 1 июня, а до 1 августа продолжен срок действия карт, у которых он заканчивается с января по июль 2022. Комиссии с зачислений из бюджета (пенсии, зарплаты, соцвыплаты) не будет.

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