Укр

Где и сколько наличных можно снять во время войны: список супермаркетов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Чтобы снять деньги необязательно искать банкомат Новость обновлена 22 марта 2022, 14:19
Чтобы снять деньги необязательно искать банкомат

Банковскими карточками также можно рассчитываться.

Паника, что в банкоматы могут не привозить деньги, и невозможно будет рассчитываться в магазинах карточками, понемногу спала, и украинцы, в отличие от россиян, уже не стоят в длинных очередях к банкоматам за снятием налички. Более того, если наличные таки понадобятся, то снять их можно на кассе в магазине непосредственно перед покупкой.

О том, где и в каких супермаркетах и продуктовых магазинах можно снять наличку, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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В НБУ отмечают, что владельцам банковских карт не нужно искать банкомат и подвергать свою жизнь опасности, а просто при расчете в магазине попросить кассира снять с карты нужную сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6 000 гривен.

В каких супермаркетах можно снять наличку на кассе:

Сети супермаркетов, магазинов:

  • АТБ-Маркет (6000 грн);
  • Сільпо (6000 грн);
  • Фора (6000 грн);
  • "FOZZY" (6000 грн);
  • VARUS (6000 грн);
  • "NOVUS" (до 500 грн);
  • ROSHEN (до 500 грн);
  • ЛотОК (6000 грн);
  • "Thrash!"(6000 грн);
  • "Точка" (6000);
  • Сім23 (до 2 000 грн).

АЗС

  • ОККО — завжди гарна ідея✔️ (6000 грн);
  • Укрнафта (до 5 000 грн);
  • БРСМ-Нафта (до 500 грн);
  • Сеть АЗК "WOG" (6000 грн).

Аптеки

  • Біла ромашка (6000 грн);
  • Аптека Доброго Дня;
  • Аптека АНЦ (6000 грн);
  • Аптека Копійка;
  • Аптека 9·1·1 (6000 грн);
  • "Аптека оптових цін"
  • "МедСервіс" (6000 грн)

Другие сетевые магазины

  • Сеть магазинів EVA (до 2 000 грн)

Также снять наличку можно и в отделении "Новой почты", однако эта услуга не бесплатная, ее стоимость составляет 2% от суммы и еще 20 грн дополнительно.

Как сообщал "Телеграф", в день начала войны, 24 февраля, Нацбанк ограничил снятие налички. Также первые ограничения включали в себя лимит на снятие наличных, запрет на покупку иностранной валюты и заморозку курса гривны. А 21 марта 2022 года Национальный банк Украины изменил лимиты снятия наличной иностранной валюты в Украине и за границей.

Теги:
#Украина #Деньги #Наличка
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