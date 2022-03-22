Где и сколько наличных можно снять во время войны: список супермаркетов
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Банковскими карточками также можно рассчитываться.
Паника, что в банкоматы могут не привозить деньги, и невозможно будет рассчитываться в магазинах карточками, понемногу спала, и украинцы, в отличие от россиян, уже не стоят в длинных очередях к банкоматам за снятием налички. Более того, если наличные таки понадобятся, то снять их можно на кассе в магазине непосредственно перед покупкой.
О том, где и в каких супермаркетах и продуктовых магазинах можно снять наличку, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
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В НБУ отмечают, что владельцам банковских карт не нужно искать банкомат и подвергать свою жизнь опасности, а просто при расчете в магазине попросить кассира снять с карты нужную сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6 000 гривен.
В каких супермаркетах можно снять наличку на кассе:
Сети супермаркетов, магазинов:
- АТБ-Маркет (6000 грн);
- Сільпо (6000 грн);
- Фора (6000 грн);
- "FOZZY" (6000 грн);
- VARUS (6000 грн);
- "NOVUS" (до 500 грн);
- ROSHEN (до 500 грн);
- ЛотОК (6000 грн);
- "Thrash!"(6000 грн);
- "Точка" (6000);
- Сім23 (до 2 000 грн).
АЗС
- ОККО — завжди гарна ідея✔️ (6000 грн);
- Укрнафта (до 5 000 грн);
- БРСМ-Нафта (до 500 грн);
- Сеть АЗК "WOG" (6000 грн).
Аптеки
- Біла ромашка (6000 грн);
- Аптека Доброго Дня;
- Аптека АНЦ (6000 грн);
- Аптека Копійка;
- Аптека 9·1·1 (6000 грн);
- "Аптека оптових цін"
- "МедСервіс" (6000 грн)
Другие сетевые магазины
- Сеть магазинів EVA (до 2 000 грн)
Также снять наличку можно и в отделении "Новой почты", однако эта услуга не бесплатная, ее стоимость составляет 2% от суммы и еще 20 грн дополнительно.
Как сообщал "Телеграф", в день начала войны, 24 февраля, Нацбанк ограничил снятие налички. Также первые ограничения включали в себя лимит на снятие наличных, запрет на покупку иностранной валюты и заморозку курса гривны. А 21 марта 2022 года Национальный банк Украины изменил лимиты снятия наличной иностранной валюты в Украине и за границей.