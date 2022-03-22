Де і скільки готівки можна зняти під час війни: список супермаркетів

Банківськими картками можна розраховуватися.

Паніка, що в банкомати можуть не привозити гроші, і неможливо буде розраховуватись у магазинах картками, потроху спала, і українці, на відміну від росіян, уже не стоять у довгих чергах до банкоматів за зняттям готівки. Щобільше, якщо готівка таки знадобиться, то зняти її можна на касі в магазині безпосередньо перед покупкою.

Про те, де і в яких супермаркетах та продуктових магазинах можна зняти готівку, повідомляє пресслужба Національного банку України.

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У НБУ зазначають, що власникам банківських карток не потрібно шукати банкомат і наражати своє життя на небезпеку, а просто при розрахунку в магазині попросити касира зняти з картки потрібну суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше ніж 6 000 гривень.

У яких супермаркетах можна зняти готівку на касі:

Мережі супермаркетів, магазинів:

АТБ-Маркет (6000 грн.);

Сільпо (6000 грн.);

Фора (6000 грн.);

"FOZZY" (6000 грн.);

VARUS (6000 грн.);

"NOVUS" (до 500 грн.);

ROSHEN (до 500 грн.);

Лоток (6000 грн);

"Thrash!"(6000 грн);

"Точка" (6000);

Сім23 (до 2000 грн).

АЗС

ОККО — завжди гарна ідея ✔️ (6000 грн);

Укрнафта (до 5000 грн);

БРСМ-Нафта (до 500 грн.);

Мережа АЗК "WOG" (6000 грн.).

Аптеки

Біла ромашка (6000 грн.);

Аптека Доброго Дня;

Аптека АНЦ (6000 грн.);

Аптека Копійка;

Аптека 9 · 1 · 1 (6000 грн);

"Аптека оптових цін"

"МедСервіс" (6000 грн)

Інші мережеві магазини

Мережа магазинів EVA (до 2000 грн)

Також зняти готівку можна і у відділенні "Нової пошти", проте ця послуга не безплатний, її вартість становить 2% від суми та ще 20 грн додатково.

Як повідомляв "Телеграф", у день початку війни, 24 лютого, Нацбанк обмежив зняття готівки. Також перші обмеження включали ліміт на зняття готівки, заборону на купівлю іноземної валюти і заморозку курсу гривні. А 21 березня 2022 року Національний банк України змінив ліміти зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном.