Муж нардепа Стефанишиной погиб под Черниговом

У Ольги и Богдана Стефанишиных остались двое детей

Нардеп Ольга Стефанишина сообщила о гибели мужа Он погиб от российского снаряда в кровавой войне, которую россия ведет против Украины уже 36-й день.

Об этом нардеп сообщила на своей странице в Фейсбук.

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"Мой любимый муж Богдан погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно. С*ка-война", — написал Ольга Стефанишина.

У Ольги Стефанишиной и ее мужа остались двое детей.

Семейное фото Стефанишиных

Отметим, что Ольга Стефанишина с первых дней войны много писала о ней в своих соцсетях и высказывалась против российской власти. Нардеп высказывала слова благодарности ВСУ и украинским силам ПВО и не могла дождаться победы над российской армией.

Как сообщал "Телеграф", ранее в боях за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу. Максим "Пистон" Кагал принимал участие в обороне Мариуполя в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов". Кикбоксер, который становился чемпионом мира в составе сборной Украины на взрослом уровне, погиб 25 марта.