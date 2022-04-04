Укр

Украинка поразила мир историей спасения из Мариуполя: сын до сих пор прячет хлеб от страха голода

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
71
Надя думает, что ее дети смогут преодолеть то, через что им пришлось пройти Новость обновлена 04 апреля 2022, 11:20
Надя думает, что ее дети смогут преодолеть то, через что им пришлось пройти

Женщине с двумя детьми удалось выбраться из Мариуполя

Больше месяца Мариуполь держит оборону. Сотни тысяч мирных жителей остаются без электричества, водопровода, газа, воды и еды. Многократные попытки открыть коридоры для распределения помощи и эвакуации жителей не увенчались успехом.

Те, кому удалось выбраться из осажденного города, рассказывают об ужасах пережитого. Своей историей спасения поделилась с журналистами BBC Надежда Денисенко.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

39-летняя женщина рассказала, что ее с детьми удалось выбраться из города после трехнедельного пребывания в Мариуполе, в осаде и под постоянными обстрелами, живя в своей холодной квартире, где окна вылетели после того, как рядом разорвался снаряд. В течение нескольких дней они почти ничего не ели и почти ничего не пили.

"Это был ад. Просто ад. Ты проживал свои дни, не зная, проснешься ли ты утром живым", — вспоминает Надя.

Во время своего пребывания в городе соседи готовили то немногое, что у них было, в полевой кухне на улице.

"Мы часто оставались снаружи, потому что там было теплее, чем внутри", — рассказывает Надя. В последние два дня пребывания там им нечего было есть. Ни хлопьев, ни овсянки. Неважно, были ли у тебя деньги. В городе не осталось еды.

В одну из попыток бегства она с детьми направились к месту скопления машин, полагая, что это будет эвакуационный пункт. Они попали под удар. "Это было сделано специально", — сказала она.

По словам Нади, они выжили только после того, как мужчина затолкал ее и детей "как щенков" в поврежденное здание, где, как они думали, они будут защищены.

"Когда мы уходили, — сказала она, — мы стали свидетелями чего-то ужасного". В машину попал снаряд. Водитель, военнослужащий, пытавшийся вывезти семью из города, был ранен в голову. Она и другие отвели его в подвал, где девушка, не являвшаяся врачом, наложила ему несколько швов с помощью обычной иглы с ниткой.

"Увидев все это, мы вернулись домой, и мой младший сын спросил меня: Мама, почему нас пытаются убить? У меня не было слов ему ответить", — рассказала Надя.

Надя думает, что ее дети смогут преодолеть то, через что им пришлось пройти. Сейчас ее сын до сих пор прячет хлеб от страха голода, а дочь, которая была человеком общительным, сторонится людей.

Когда война закончится Надя хочет вернуться в родной Мариуполь: "От него ничего не осталось… Город расцветал и развивался. Это было просто прекрасно. Я просто не понимаю, почему все это произошло. Зачем они это сделали? Когда город будет восстановлен хочу вернуться".

Ранее "Телеграф" публиковал исповедь эвакуированной из Мариуполя 16-летней девушки Катерины.

Теги:
#Россия #Мариуполь
Матеуш Моравецкий
Мир
Польша призывает к созданию международной комиссии по расследованию "резни в Буче": подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Матеуш Моравецкий
Польша призывает к созданию международной комиссии по расследованию "резни в Буче": подробности
Дата публикации
Категория
Разгромленная российская техника
За сутки 300 солдат и 4 самолета: данные Генштаба ВСУ о потерях врага
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский выступил на Грэмми с мощной речью о войне в Украине (видео)
Дата публикации
Категория
Известный дипломат открыто заявил о начале Третьей мировой войны: "Все не так, как мы себе представляем"
Известный дипломат открыто заявил о начале Третьей мировой войны: "Все не так, как мы себе представляем"
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 4 апреля
Война – день 40: пока мир в раздумьях над санкциями для Кремля, оккупанты бомбят Тернополь, Одессу и Николаев