Украинка поразила мир историей спасения из Мариуполя: сын до сих пор прячет хлеб от страха голода

Женщине с двумя детьми удалось выбраться из Мариуполя

Больше месяца Мариуполь держит оборону. Сотни тысяч мирных жителей остаются без электричества, водопровода, газа, воды и еды. Многократные попытки открыть коридоры для распределения помощи и эвакуации жителей не увенчались успехом.

Те, кому удалось выбраться из осажденного города, рассказывают об ужасах пережитого. Своей историей спасения поделилась с журналистами BBC Надежда Денисенко.

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39-летняя женщина рассказала, что ее с детьми удалось выбраться из города после трехнедельного пребывания в Мариуполе, в осаде и под постоянными обстрелами, живя в своей холодной квартире, где окна вылетели после того, как рядом разорвался снаряд. В течение нескольких дней они почти ничего не ели и почти ничего не пили.

"Это был ад. Просто ад. Ты проживал свои дни, не зная, проснешься ли ты утром живым", — вспоминает Надя.

Во время своего пребывания в городе соседи готовили то немногое, что у них было, в полевой кухне на улице.

"Мы часто оставались снаружи, потому что там было теплее, чем внутри", — рассказывает Надя. В последние два дня пребывания там им нечего было есть. Ни хлопьев, ни овсянки. Неважно, были ли у тебя деньги. В городе не осталось еды.

В одну из попыток бегства она с детьми направились к месту скопления машин, полагая, что это будет эвакуационный пункт. Они попали под удар. "Это было сделано специально", — сказала она.

По словам Нади, они выжили только после того, как мужчина затолкал ее и детей "как щенков" в поврежденное здание, где, как они думали, они будут защищены.

"Когда мы уходили, — сказала она, — мы стали свидетелями чего-то ужасного". В машину попал снаряд. Водитель, военнослужащий, пытавшийся вывезти семью из города, был ранен в голову. Она и другие отвели его в подвал, где девушка, не являвшаяся врачом, наложила ему несколько швов с помощью обычной иглы с ниткой.

"Увидев все это, мы вернулись домой, и мой младший сын спросил меня: Мама, почему нас пытаются убить? У меня не было слов ему ответить", — рассказала Надя.

Надя думает, что ее дети смогут преодолеть то, через что им пришлось пройти. Сейчас ее сын до сих пор прячет хлеб от страха голода, а дочь, которая была человеком общительным, сторонится людей.

Когда война закончится Надя хочет вернуться в родной Мариуполь: "От него ничего не осталось… Город расцветал и развивался. Это было просто прекрасно. Я просто не понимаю, почему все это произошло. Зачем они это сделали? Когда город будет восстановлен хочу вернуться".

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