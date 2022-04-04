Укр

Чтобы лучше горело: бессмысленный "лайфхак" с техникой оккупантов рассмешил украинцев (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Боевая техника русской армии Новость обновлена 04 апреля 2022, 13:14
Боевая техника русской армии

"Вторая армия мира" продолжает удивлять своими абсурдными "изобретениями"

Недалеко от города Ичня, расположенного в Черниговской области, бойцам из рядов Вооруженных сил Украины, которые в течение 40 дней с начала российского вторжения на украинскую землю неустанно защищают Родину, удалось разгромить еще одну колонну врага с довольно необычным "укреплением" техники.

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Указанную информацию на своей странице в соцсети в понедельник, 4 апреля, обнародовал пресс-центр оперативного командования "Север".

"Не спас колонну орков на ичнянском направлении и мегасильную защиту из бревен от сил сопротивления Сиверщины. Ювелирная и результативная работа в фотоотчете", — отмечается в тексте публикации.

На кадрах фотоотчета можно увидеть довольно интересную и необычную деталь: боевая техника рашистов была укреплена и замаскирована обычными березовыми стволами. Особенно абсурдно такая "броня" выглядит на бензовозе с пометкой "огнеопасно".

"Укомплектованная" древесиной техника россиян
"Укомплектованная" древесиной техника россиян

Стоит отметить, что таким же образом орки решили замаскировать даже танк, однако количество березовых стволов там значительно меньше.

Танк российских оккупантов
Танк российских оккупантов
Уничтоженная техника орков
Уничтоженная техника орков

В комментариях под фотографиями украинцы открыто шутят, мол, сделали так, "чтобы лучше горело".

Кое-кто отмечает, что это фото нужно добавить в учебники по истории, чтобы наши потомки собственными глазами могли увидеть "настоящее лицо недалеких российских солдат":

Комментарии пользователей сети
Комментарии пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что только за последние сутки украинским военнослужащим удалось ликвидировать около 300 российских солдат и четыре самолета российской армии.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Техника #ВСУ
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