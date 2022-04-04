Чтобы лучше горело: бессмысленный "лайфхак" с техникой оккупантов рассмешил украинцев (фото)

"Вторая армия мира" продолжает удивлять своими абсурдными "изобретениями"

Недалеко от города Ичня, расположенного в Черниговской области, бойцам из рядов Вооруженных сил Украины, которые в течение 40 дней с начала российского вторжения на украинскую землю неустанно защищают Родину, удалось разгромить еще одну колонну врага с довольно необычным "укреплением" техники.

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Указанную информацию на своей странице в соцсети в понедельник, 4 апреля, обнародовал пресс-центр оперативного командования "Север".

"Не спас колонну орков на ичнянском направлении и мегасильную защиту из бревен от сил сопротивления Сиверщины. Ювелирная и результативная работа в фотоотчете", — отмечается в тексте публикации.

На кадрах фотоотчета можно увидеть довольно интересную и необычную деталь: боевая техника рашистов была укреплена и замаскирована обычными березовыми стволами. Особенно абсурдно такая "броня" выглядит на бензовозе с пометкой "огнеопасно".

"Укомплектованная" древесиной техника россиян

Стоит отметить, что таким же образом орки решили замаскировать даже танк, однако количество березовых стволов там значительно меньше.

Танк российских оккупантов

Уничтоженная техника орков

В комментариях под фотографиями украинцы открыто шутят, мол, сделали так, "чтобы лучше горело".

Кое-кто отмечает, что это фото нужно добавить в учебники по истории, чтобы наши потомки собственными глазами могли увидеть "настоящее лицо недалеких российских солдат":

Комментарии пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что только за последние сутки украинским военнослужащим удалось ликвидировать около 300 российских солдат и четыре самолета российской армии.