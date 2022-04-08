Какие профессии станут главными после войны: названы два направления

Рынок труда весьма поменяется после войны

Окончание войны с россией принесет с собой немало изменений для Украины, в том числе на рынке труда. Среди наиболее популярных и необходимых профессий, по мнению директора Института демографии и социсследований им. Михаила Птухи Эллы Либановой, окажутся строители и сотрудники пищевой промышленности.

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".

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Специалистка подчеркивает: больше всего страна будет нуждаться в строителях и других работниках, которые связаны с этой сферой. Также не стоит забывать, что на одного строителя приходится около шести-семи сотрудников из других сфер, которые полностью обеспечивают весь процесс строительства.

"Восстановление мостов, аэродромов, дорог, предприятий. Строительство будет огромным. Оно будет обязательно", — подчеркивает Элла Либанова.

Также огромный пласт популярности на рынке профессий получат все специалисты, так или иначе связанные с пищевой промышленностью. И это хорошо, ведь эта сфера дает много рабочих мест.

"Думаю, большой спрос будет на все то, что мы имели в Украине перед войной. Оно все будет восстанавливаться. Все, без чего сейчас останавливаются предприятия в Европе", — предполагает экспертка.

Также она надеется, что в стране наладят процессы насчет легкой промышленности и машиностроительства. Отдельно она также выделяет военный комплекс и пророчит ему быстрое развитие.

Вместе с этим послевоенный период для Украины будет весьма непростым. Как минимум потому, что в государстве вполне может произойти жилищный кризис — из-за отсутствия спроса на квартиры в отдельных городах, а также полной разрухи части населенных пунктов.

Напомним, также "Телеграф" писал о том, чего следует ожидать от курса доллара после того, как Украина победит в войне с россией.