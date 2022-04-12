"Нас ждет эпохальное противостояние": военный эксперт о боях на востоке Украине

В Украине рассматривают все сценарии боев за восточную часть страны

Военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказал о характере украинской обороны в рамках вероятных боев за Донбасс. Специалист подчеркнул, что действовать, обороняя восток Украины, наши защитники будут активно, мол, сидеть и ждать прорыва обороны с целью оцепления никто не собирается.

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Указанная информация была обнародована в телеграмм-канале "Armchair General UA".

По словам эксперта, на максимальных дистанциях в глубину боевых группировок врага будут работать наши ракетные войска, а также артиллерия, которая не позволит захватчикам сконцентрировать свои силы и ударить преимуществом на том или ином участке.

Что касается контактного боя, то противник сразу узнает, какой мощный арсенал оборонного оружия разных типов есть у украинцев.

Также, убеждает Белесков, соответствующая плотность ПЗРК будет работать на уменьшение эффективности возможного применения россиянами средств воздушного нападения.

Кроме того, на отдельные участки, где российские войска могут преуспеть, украинские защитники подведут свои резервы и проведут там огненные маневры.

Также он добавил, что ВСУ создадут несколько линий обороны на наиболее уязвимых направлениях, чтобы при отступлении иметь возможность выматывать противника.

"Нас действительно ждет эпохальное по интенсивности противостояние. Но каждый метр пройденной земли будет стоить очень дорого врагу", — подчеркнул военный аналитик.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военнослужащий украинского спецназа рассказал несколько сценариев по поводу дальнейшего развития битв с россиянами на Донбассе.