россия попытается оцепить ВСУ на востоке: боец ССО озвучил сценарии битвы за Донбасс

В Украине рассматривают несколько направлений нападения россии

Военнослужащие рассматривают несколько возможных сценариев, которые в дальнейшем могут развернуться в битве за восток Украины. Одним из них является масштабное наступление на украинский город Днепр для дальнейшей парализации группировок Вооруженных сил на Донбассе.

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Об этом в разговоре с корреспондентом "Телеграфа" рассказал военнослужащий Сил специальных операций Министерства обороны Украины, отвечая на вопросы о дальнейшем сценарии битвы за Донбасс.

По его словам, вероятным сценарием является относительно ограниченная наступательная операция на окружение Вооруженных сил Украины на востоке. Собеседник даже рассматривает возможность применения россией запрещённого оружия.

По его мнению, россия может начать атаку двумя группировками войск: с севера – из города Изюм или с юга – из города Мариуполь. Приблизительно в районе Покровска, эти группировки могут воссоединиться, чтобы отрезать от остальных бойцов ВС находящихся на территории Донбасса. В первую очередь это касается украинских сил, которые дислоцируются под Донецком и Горловкой, а также гарнизоны Краматорска и Славянска.

Еще один удар, предполагаемый боец спецназа, может быть нанесен на Харьковском направлении. Там враг сможет прикрыть северную группировку и связать наши войска на Слобожанщине.

В заключение военнослужащий ССО заверил, что украинских штаб к любому развитию событий готовы и имеют ряд планов противодействия врагу.

"В целом наши планы будут выглядеть как сочетание жесткой обороны с активными контрнаступательными действиями. Будет использован опыт победоносной для нас битвы за Киев", — успокоил он.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, российская федерация уже закончила подготовку к наступательной операции на Донбассе. В частности, по словам представителя ведомства Александра Мотузяника, активные боевые действия на востоке Украины могут начаться уже в ближайшее время.

Также Мотузянык добавил, что противник сосредоточит свои усилия, чтобы разгромить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой и Луганщиной, а также обеспечить устойчивый сухопутный коридор с Крымом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что западной разведке удалось установить, что после того, как Россия применила фосфорные бомбы на Донбассе, повышается вероятность их применения и в Мариуполе. Таким образом, враг хочет значительно усилить бои за украинский город.