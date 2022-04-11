Ставки повышаются: западная разведка узнала подлые планы россиян в Украине

россия может снова применить запрещенные боеприпасы.

После того, как российские войска применили фосфорные бомбы на Донбассе, повышается вероятность их будущего применения и в Мариуполе по мере усиления боев за город.

Об этом говорится в отчете британской разведки 11 апреля.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В Минобороны Британии отметили, что продолжающееся использование россией неуправляемых бомб снижает их способность различать цели при наведении и нанесении ударов, в то же время значительно увеличивая риск дальнейших жертв среди гражданского населения.

"Российские обстрелы продолжаются в Донецкой и Луганской областях, украинские силы отразили несколько обстрелов, в результате которых были уничтожены российские танки, автомобили и артиллерийское оборудование", — отметили в британском ведомстве.

Справка. Фосфорные бомбы – это авиационные боеприпасы, состоящие из корпуса, горючего наполнителя в виде белого фосфора. В результате удара фосфорной бомбой вспыхивает сильный пожар, который трудно потушить.

Фосфорный заряд буквально выжигает все вокруг, и сам фосфор является очень веществом ядовитым. Он может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвение тканей. При попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые ожоги, а после попадания фосфора внутрь организма происходит отравление, вызывающее мученическую смерть. Смертельная доза для человека составляет 0,05 – 0,15 г.

Отметим, что согласно данным британской разведки, в связи со значительными потерями личного состава россия вербует боевиков в непризнанном Приднестровье.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили о риске провокаций в оккупированном россией Приднестровье, на территории Молдовы, чтобы обвинить в этом Украину.