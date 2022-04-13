Украинцы подали уже 66 тысяч заявок на восстановление поврежденного или разрушенного имущества – Тимошенко

Через сервис "Дія" уже зарегистрировали 66 тыс. заявок на поврежденное или уничтоженное имущество. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В данный момент разрабатывается подход к приоритезации предоставления жилья временно перемещенным лицам.

"В ближайшее время приступаем к строительству жилья, которое будет предоставляться временно перемещенным лицам. Изучаем участки для его строительства и мощности в областях с точки зрения наличия необходимых ресурсов и строительных компаний для скорейшей реализации проектов", — заявил Тимошенко.

По его словам, из резервного фонда выделен первый миллиард гривен на восстановление разрушенной инфраструктуры регионов. Так, Киевская область получит 400 млн грн, Черниговская – 250 млн грн, Сумская – 250 млн грн и Житомирская – 100 млн грн.

В общей сложности восстановительные работы ведутся в семи областях: Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской. В пределах этих областей расположены более 6 тыс. населенных пунктов, около 1,5 тыс. из них находились под оккупацией.

В освобожденных от российских войск регионах восстанавливается критическая инфраструктура, электро- и водоснабжение.

"Открыт временный насыпной мост в Романовке, объединяющий Ирпень, Бучу, Гостомель и Ворзель с Киевом. Работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно", — привел данные замглавы ОП.

В Сумах идет санитарная очистка улиц, вывозят мусор. В домах жителей двух районов Тростянца и села Люджа уже есть свет. В Ахтырке производится подключение жилых домов к водоснабжению.

В Черниговской области начато устройство временных переправ возле сел Смолин и Якубовка.

На Житомирской трассе дорожники убирают уничтоженную технику, параллельно демонтируют разрушенный мост вблизи Стоянки и строят временную переправу. В Житомирской области строят временные переправы через реки Грезля и Ирша.

Тимошенко также сообщил о ходе работ в Харьковской области, на части которой продолжаются бои.

"На дороге М-03 от Харькова к освобожденному Чугуеву проводятся работы по уборке остатков уничтоженного оккупантами гражданского транспорта и вражеской военной техники. Вывезли 14 единиц. На трассе М-18 Мерефа-Лозовая идет ямочный ремонт", – добавил он.

Как ранее сообщил Тимошенко, государство уже через три-четыре месяца начнет предоставлять новые квартиры переселенцам, потерявшим жилье из-за войны.