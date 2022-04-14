Укр

Как украинцы финансируют российский шоу-бизнес во время войны: показательная инфографика

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
410
Российские блогеры и музыканты продолжают получать процент от просмотров Новость обновлена 14 апреля 2022, 12:09
Российские блогеры и музыканты продолжают получать процент от просмотров

Певец отметил, что потребляя российский культурный продукт, украинцы финансируют войну против себя

Несмотря на то, что развязанная россией в Украине кровавая война продолжается уже 50-й день, некоторые украинцы продолжают финансировать россиян. Разумеется, чаще всего не отдавая себе в этом отчет или даже совсем не зная об этом. Речь идет о поступлении российским музыкантам средств от украинских пользователей за прослушивание музыки.

Соответствующую показательную инфографику опубликовал в своем Инстаграм украинский музыкант Алекс Джазз.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Так, артист продемонстрировал, что по состоянию на 12 апреля в топ-50 Spotify Украина находится аж 30 российских песен и всего 10 украинских. А в топ-50 Apple Music Украина 12 апреля находились 15 российских песен и 25 украинских.

Стриминг — это сервис потоковой трансляция видео, музыки или другой информации, получаемой пользователем от стримера в непрерывном режиме. Абоненты стримингов платят за доступ к их каталогу.

Музыкант отметил, что месячная подписка для украинца в Spotify составляет 4.99 долларов, а YouTube Music — 79 грн. И по сложной схеме часть этих денег попадает артистам. Кроме того, стриминги делятся с музыкантами и блогерами доходами от просмотра рекламы от пользователей, у которых нет платной подписки.

Таким образом, российский артисты получают от украинских пользователей неплохой доход.

"Почти все артисты (в т.ч. "хорошие россияне") являются зарегистрированными резидентами рф. И то что они, по вашему мнению, как-то поддержали Украину, не освобождает их от налогообложения рф", — подчеркивает Алекс Джазз.

Певец отметил, что потребляя российский культурный продукт, украинцы финансируют войну против себя и призвал полностью от него отказаться.

Как писал "Телеграф", ранее украинские беженцы ответили Юрию Дудю на три тезиса российской пропаганды.

Теги:
#Война #Моргенштерн #Юрій Дудь
Российские блогеры и музыканты продолжают получать процент от просмотров
Украина
Как украинцы финансируют российский шоу-бизнес во время войны: показательная инфографика
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российские блогеры и музыканты продолжают получать процент от просмотров
Как украинцы финансируют российский шоу-бизнес во время войны: показательная инфографика
Дата публикации
Категория
Тростянец после российской оккупанции
Названы следующие два города Украины, которые попытается разрушить россия
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
Арестович пригрозил Москве ответным ударом за атаку на Киев
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский хочет поскорее обсудить с Макроном его скандальные слова
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится уже 50 дней
Война - день 50: Украина ждет серьезные поставки оружия, россия отходит от удара по "Москве"