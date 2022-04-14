Как украинцы финансируют российский шоу-бизнес во время войны: показательная инфографика

Певец отметил, что потребляя российский культурный продукт, украинцы финансируют войну против себя

Несмотря на то, что развязанная россией в Украине кровавая война продолжается уже 50-й день, некоторые украинцы продолжают финансировать россиян. Разумеется, чаще всего не отдавая себе в этом отчет или даже совсем не зная об этом. Речь идет о поступлении российским музыкантам средств от украинских пользователей за прослушивание музыки.

Соответствующую показательную инфографику опубликовал в своем Инстаграм украинский музыкант Алекс Джазз.

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Так, артист продемонстрировал, что по состоянию на 12 апреля в топ-50 Spotify Украина находится аж 30 российских песен и всего 10 украинских. А в топ-50 Apple Music Украина 12 апреля находились 15 российских песен и 25 украинских.

Стриминг — это сервис потоковой трансляция видео, музыки или другой информации, получаемой пользователем от стримера в непрерывном режиме. Абоненты стримингов платят за доступ к их каталогу.

Музыкант отметил, что месячная подписка для украинца в Spotify составляет 4.99 долларов, а YouTube Music — 79 грн. И по сложной схеме часть этих денег попадает артистам. Кроме того, стриминги делятся с музыкантами и блогерами доходами от просмотра рекламы от пользователей, у которых нет платной подписки.

Таким образом, российский артисты получают от украинских пользователей неплохой доход.

"Почти все артисты (в т.ч. "хорошие россияне") являются зарегистрированными резидентами рф. И то что они, по вашему мнению, как-то поддержали Украину, не освобождает их от налогообложения рф", — подчеркивает Алекс Джазз.

Певец отметил, что потребляя российский культурный продукт, украинцы финансируют войну против себя и призвал полностью от него отказаться.

Как писал "Телеграф", ранее украинские беженцы ответили Юрию Дудю на три тезиса российской пропаганды.