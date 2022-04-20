Укр

Литовский боксер с флагом Украины побил "беспощадного" россиянина (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
294
Эймантас Станионис Новость обновлена 20 апреля 2022, 00:23
Эймантас Станионис

Боксер стал чемпионом с двумя флагами на шортах.

На днях в Арлингтоне (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок в полусреднем весе (до 66,678 кг) по версии WBA Эймантас Станионис (14-0, 9 КО) — Раджаб Бутаев (14-1, 11 КО).

27-летний литовский боксер Станионис добыл победу над 28-летним россиянином Бутаевым по прозвищу "Беспощадный" в 12-ранудовом поединке спорным решением судей. Итоговый счет — 117-110, 116-111 и 113-114.

Примечательно, что Эймантас надел на бой шорты, на которых, кроме литовского флага, красовался и украинский стяг. Возле желто-синего флага также была надпись: "Братья".

К слову, непобедимый Станионис, который впервые в своей карьере стал чемпионом мира, имеет на своем счету 14 побед (9 досрочно). "Беспощадный", в свою очередь, проиграл впервые в 15 "дуэлях".

Отметим, литовский народ поддерживает Украину после полномасштабного вторжения рф. К примеру, на матче баскетбольной Евролиги "Жальгирис" из Вильнюса провел акцию в поддержку Украины. Однако "Црвена Звезда" из Белграда отказалась принимать участия в мероприятии.

В середине апреля президент Литвы Гитанас Науседа посетил Киев.

Теги:
#Бокс #Россия #Война с Россией
Украинские самолеты
Украина
Украина уже получила от Запада истребители: подробности от Пентагона
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские самолеты
Украина уже получила от Запада истребители: подробности от Пентагона
Дата публикации
Категория
Олаф Шольц
Украина получит от "Большой семерки" беспрецедентную помощь: подробности
Дата публикации
Категория
САУ
Британия, Канада и США огласили о поставках артиллерии для Украины
Дата публикации
Категория
Надежда Трубчанинова похоронила сына
70-летняя женщина неделю автостопом ездила в Бучу, чтобы найти тело сына. И нашла (фото)
Дата публикации
Категория
Украинские военные борются за Донбасс
Война - день 56: россияне штурмуют юг, восток и бомбят Мариуполь, а Запад помогает Украине тяжелым вооружением