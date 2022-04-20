Литовский боксер с флагом Украины побил "беспощадного" россиянина (фото)

Боксер стал чемпионом с двумя флагами на шортах.

На днях в Арлингтоне (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок в полусреднем весе (до 66,678 кг) по версии WBA Эймантас Станионис (14-0, 9 КО) — Раджаб Бутаев (14-1, 11 КО).

27-летний литовский боксер Станионис добыл победу над 28-летним россиянином Бутаевым по прозвищу "Беспощадный" в 12-ранудовом поединке спорным решением судей. Итоговый счет — 117-110, 116-111 и 113-114.

Примечательно, что Эймантас надел на бой шорты, на которых, кроме литовского флага, красовался и украинский стяг. Возле желто-синего флага также была надпись: "Братья".

К слову, непобедимый Станионис, который впервые в своей карьере стал чемпионом мира, имеет на своем счету 14 побед (9 досрочно). "Беспощадный", в свою очередь, проиграл впервые в 15 "дуэлях".

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Отметим, литовский народ поддерживает Украину после полномасштабного вторжения рф. К примеру, на матче баскетбольной Евролиги "Жальгирис" из Вильнюса провел акцию в поддержку Украины. Однако "Црвена Звезда" из Белграда отказалась принимать участия в мероприятии.

В середине апреля президент Литвы Гитанас Науседа посетил Киев.