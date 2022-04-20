Укр

Не только Донбасс: у Зеленского открыли, где еще россияне устроят мощные бои

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Харьков еще ждут потрясения Новость обновлена 20 апреля 2022, 13:19
Харьков еще ждут потрясения

Ожидаются мощные боевые столкновения в нескольких областях

В ближайшее время стоит ожидать серьезных боев не только в направлении Донбасса, но и в Харьковской области.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "Новому времени".

Чиновник посмеялся над заявлениями российской стороны о начале "второй фазы спецоперации", как они называют войну против Украины, — ведь сначала рф планировала завершить вторжение за несколько дней, и о никаких дополнительных этапах речи не шло.

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Теперь же серьезные столкновения уже начались на Донбассе, но они затронут и Харьковщину.

"Но, к сожалению, у нас будут еще очень мощные боевые столкновения на востоке страны, не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении, а потом уже будем понимать, куда кто из нас идет", — говорит Подоляк.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что битва за Донбасс уже началась, она будет решающей, и в рамках нее россияне хотят взять в кольцо силы ООС.

Теги:
#Харьков #Михаил Подоляк
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