Солнечное затмение 30 апреля окажет мощное влияние на судьбу Украины: что произойдет

Украина трансформируется в качественно новое государство, убеждена астролог

Известный астролог Наталья Нестеренко рассказала о влиянии солнечного затмения на судьбу Украины. По ее словам, солнечное затмение, которое произойдет 30 апреля, ознаменует начало перерождения Украины.

Свой прогноз она опубликовала на сайте.

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Влияние весенней серии затмений имеет огромное значение для Украины, фактически, обозначая начало процессов ее перерождения и возрождения на новых уровнях, пишет астролог. Следующая ключевая точка в этих процессах придется на осень 2022, когда будут подводиться итоги самой сложной и критической фазы перерождения страны.

"В результате этих процессов (потенциально) Украина может занять совершенно новое место в структуре мирового порядка, трансформироваться в качественно новое государство", — утверждает Нестеренко.

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Астролог также сделала свой прогноз о судьбе россии. российская федерация, какой она была раньше, перестанет существовать, считает эксперт.

"События, происходящие под влиянием весенней серии затмений также оказываются судьбоносными и для россии. С одной стороны, они максимально проявляют и делают очевидным для всего мира весь ее деструктивный, разрушительный потенциал, с другой — отмечают начало формирования такой реальности, такого мирового порядка и мироустройства, в котором рф, в ее прежнем виде, с ее прежней идеологией и режимом, не остается места, с третьей — становятся важной поворотной точкой в процессах ее падения и выключении из основных контекстов формирующейся новой реальности. Следующая поворотная точка, которая, возможно, подведет итоги этих процессов, также придется на осень 2022.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.