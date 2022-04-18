Солнечное затмение 30 апреля изменит ход войны россии с Украиной - астролог

Астролог отмечает, что в день солнечного затмения 30 апреля будет заложена историческая программа освобождения страны от многолетней рабской зависимости

Известный астролог Валентина Виттрок рассказала, как солнечное затмение повлияет на ход войны россии с Украиной. По ее словам, на карте Украины затмение проходит по дому информации, документации и обсуждения процессов, что отразится на ходе переговоров Украины с россией.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

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"Затмение проходит в 11-м градусе Тельца, которым управляет Прозерпина — планета трансмутации, и сейчас Прозерпина аккуратно висит на Плутоне (планета войны) Украины, причем в разрушительном черномагическом градусе. Рядом с соединением Солнце/Луна находится натальный Уран, который делает к транзитному Урану позитивный аспект, а Уран – это технологии и оружие", — говорит астролог.

По ее словам, прогрессивная карта на день затмения показывает: прогрессивный Юпитер стоит на Солнце Украины (что впечатляет, ведь Юпитер – это экспансия и удача), прогрессивные Марс и Солнце находятся в доме войны, и Солнце стоит в первом разрушительном градусе Весов.

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"Итак, мы имеем в прогрессиях два разрушительных градуса: 1-й Весов и 19-й Скорпиона там, где стоит прогрессивный Плутон — бог войны. Сказать, что это похоже на затишье? Возможно, и опять же стоит помнить, что затмение в доме подписания документов", — поясняет астролог.

Как Солнечное затмение повлияет на Украину

Валентина Виттрок отмечает, что в день солнечного затмения 30 апреля будет заложена историческая программа освобождения страны от многолетней рабской зависимости.

"Украина позиционирует себя как государство с сильной, сплоченной армией, способной противостоять второй армии мира, украинский народ сплочен как никогда и показывает пример другим странам", — говорит астролог.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.