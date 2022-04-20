Министр разгневал украинцев снимком с автоматом и в военной форме: что пишут в соцсетях

Министр образования решил похвастаться фото в военной форме.

В сети раскритиковали министра образования Украины Сергея Шкарлета, а также ректора Национального авиационного университета Максима Луцкого за позерство во время войны.

Депутат Киевского городского совета от Соломенки Ксения Семенова на своей странице в Facebook назвала Шкарлета и Луцкого мародерами.

Семенова отметила, что пока идут активные бои на востоке и юге Украины, чиновникам в Киеве не стоит одевать дефицитные бронежилеты и брать автомат для фото.

"Люди, которые после полного освобождения Киева и перемещения тяжелых боев к востоку натягивают форму, броник и автомат чисто пофоткаться в Киеве – мародеры. Министр – фултайм работа, ключевая должность. Как и ректор. Ты не можешь немного министром поработать, немного в ТРО постоять на посту. Отдайте броник и форму ребятам на восток и не позортесь. Что это за пещерные развлечения?" — считает Семенова.

Александр Биленко на своей странице в Facebook припомнил прошлое Шкарлета и Луцкого.

"Шкарлет и Луцкий в компании опзжшника и депа от ООО "Stolitsa Group", который мы почему-то называем киевским центром партии "Батькивщина", позируют с оружием и в форме. Типа защитники. Гн*ль", — написал Биленко.

Центр Противодействия Коррупции на своей странице в Facebook напомнил, что Шкарлет является бывшим соратником Виктора Януковича, а Луцкий был "регионалом" на местном уровне и запомнился несколькими громкими скандалами.

"Можно долго перечислять скандалы с участием Луцкого. От дерибана земли и помещений НАУ к истории с инсценировкой покушений на него. Но, несмотря ни на что, Луцкий, как и Шкарлет, вышел сухим из воды, и до сих пор возглавляет НАУ", — отметили в Центре Противодействия Коррупции.

Андрей Кулибаба написал на своей странице в Facebook, что министр — очень важная должность, и не стоило Шкарлету фоткаться с автоматом и броником под Киевом, когда уже под городом не идут бои.

"Министр, это государственная служба, это невероятно важная должность, не знаю, даже добавить важности ей, ты должен решать вопрос уровень которых, еще никто не решал, существуют проблемы со школами, десятки тысяч детей беженцев не имеют доступа к нормальному образованию, отмены ВНО, это вообще отдельная история, не решенный вопрос с дистанционной работой учителей и преподавателей, и со всеми выехавшими за кодон пытаются приостанавливать трудовые договоры, ну и в придачу, занимает чей-то броник и форму, которые были бы лучше у кого-то из пацанов на востоке", — написал Кулибаба.

Напомним, Этический комитет Нацагентства по высшему образованию выявил плагиат в трех работах у и.о. министра образования (на тот момент — Ред.) Сергея Шкарлета. Позднее сам Шкарлет сообщил, что суд установил, что комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования незаконно искал плагиат в его работах.

Ранее сообщалось, что Максим Луцкий лоббировал застройку Национального авиационного университета его же соратником. Добавим, что в Украине в 2022 году изменили правила поступления в высшие учебные заведения.