На трассе Р-69 Киев-Чернигов стартовало строительство еще одной временной переправы – Укравтодор

В пределах области повреждено 626 км государственных дорог и 20 мостов

Дорожники начали возводить временный проезд возле разрушенного моста на трассе Р-69 Киев – Чернигов. Это уже вторая переправа, которая строится на этой дороге, сообщила Facebook-страница Укравтодора.

"Устраиваем насыпь временной объездной дороги. Для пропуска воды будет произведен монтаж трубы", — рассказали в госучреждении.

Там напомнили, что в Черниговской области более месяца шли бои. В ходе оккупации части региона российские войска разрушали инфраструктуру – в пределах области повреждены 626 км государственных дорог и 20 мостов.

"В апреле дорожное хозяйство области возобновило работу. Сейчас работаем над обеспечением проезда по основным транспортным коридорам", – подчеркнули в Укравтодоре.

Так, дорожники уже возобновили проезд около четырех разрушенных сооружений, организовав временные объезды. На трех искусственных сооружениях работы еще продолжаются.

"В то же время на дорогах М-01, Н-27 и Р-56 производится уборка после разминирования. Сейчас навели порядок на 52 километрах. Начаты работы по ямочному ремонту на транспортных коридорах, ведущих в Киев", — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что на Черниговщине за неделю был восстановлен поврежденный железнодорожный участок Киев – Нежин.