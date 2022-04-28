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Как выехать за границу с домашними питомцами во время войны: простой алгоритм действий

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Автор
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Как вывезти кошку, собаку или другое животное за границу во время войны? Новость обновлена 28 апреля 2022, 12:17
Как вывезти кошку, собаку или другое животное за границу во время войны?

Многие украинцы сейчас ищут убежища в Европе с животными

С начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину миллионам жителей страны пришлось покинуть свои дома и искать убежища в странах Европы. Многие украинцы в это нелегкое время пытаются вывезти с собой домашних животных: кошек, собак, птиц, грызунов и других. В подавляющем большинстве стран Запада правительства решили предупредить проблемы, что могут возникнуть у граждан Украины, которые не собираются оставлять на усмотрение судьбы своих любимцев, поэтому максимально упростили условия пересечения границы для них.

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Как выехать за границу с животным без лишних забот и не оставлять в пустом доме своего питомца подробнее объяснило издание "Униан".

С животным на поезде

С первого дня войны, 24 февраля 2022 года, в Украине введено военное положение, в рамках которого "Укрзалізниця" приняла решение упростить правила проезда по стране с животными.

В пресс-центре компании отметили, что владельцы животных должны иметь при себе ветеринарный паспорт и перенос для каждого животного. Также в ведомстве попросили не оставлять животных на произвол судьбы, а брать с собой в поезд.

Алгоритм действий для пересечения границы с животным

В каждой стране установлены правила для въезда с животными, но в странах ЕС они примерно одинаковы.

Какие нужны документы:

  • наличие микрочипа;
  • справка о вакцинации от бешенства;
  • тест на отсутствие бешенства у животного;
  • ветеринарный паспорт питомца.

Однако война может помешать выполнить все эти условия. Если приходится быстро эвакуироваться, немногие думают о списке документов для животного.

Но это совсем не повод оставлять любимого питомца дома. Наоборот – украинцев призывают забирать их с собой, ведь в большинстве случаев при пересечении границы на сегодняшний день просят только заполнить онлайн-регистрацию на животное: ее можно найти на сайте Кабмина.

Далее эта информация передается районному ветеринару, который поможет оформить все документы. Если вы не можете указать будущий адрес, вам нужно иметь заполненную декларацию с собой.

Что делать, если нужных документов нет

В Кабмине объясняют: если путешественник не может указать адрес проживания домашних животных в Польше, нужно соблюдать правила:

  • иметь заполненную декларацию (заявку) по образцу с официального сайта;
  • официальный ветеринарный врач проводит маркировку и прививку животных в месте временного пребывания животного вместе с владельцем/опекуном после пересечения границы;
  • расходы, связанные с вышеперечисленными действиями, покрываются из государственного бюджета Республики Польша;

Для животных в возрасте 8 месяцев необходима только заполненная заявка. Остальные виды домашних животных (грызуны, кролики, земноводные, рептилии, беспозвоночные, декоративные водные животные) временно освобождаются от разрешения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине некоторых уклоняющихся призывного возраста будут наказывать лишением свободы из-за незаконного пересечения границы. Отдельным категориям граждан может грозить до 10 лет тюрьмы.

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#ЄС #Пересечение границы #Тварини #За кордон
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