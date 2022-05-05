россия не достигла цели: какая эмоция украинцев стала главной, рассказали социологи

Украинцы за время войны объединились и стали сильнее

Полномасштабное российское вторжение в Украину существенно изменило наше общество — речь об отношении украинцев к войне, российской власти, победе и даже эмиграции.

Об этом говорится в исследовании Gradus под названием "Градус общества во время войны".

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Настроения украинцев

Исследование показывает, что террористическая тактика российской власти не срабатывает по отношению к украинцам: наши граждане не боятся противника, а чувствуют по отношению к нему гнев.

При этом за последние два месяца в обществе усилилось национальное единство — в начале войны 61% респондентов говорили об сплоченности, а сейчас таких людей уже 86%.

Эмоции украинцев на фоне российского вторжения

Следует отметить, что большинство украинцев верят в победу в войне и уже 90% заявили об ухудшении отношения к российской федерации после начала войны.

Мнения украинцев о победе в войне

Поддержка власти

В этом вопросе украинцы также продемонстрировали сплоченность и, несмотря на прошлые вкусы, сплотились вокруг президента. Владимира Зеленского поддержали 85% респондентов.

Отношение к эмиграции

Отношение к эмиграции у украинцев, которые из-за войны уже покинули пределы государства, несколько раз менялись. Если в начале войны каждый третий из перемещенных (35%) планировал оставаться на новом месте, то через месяц граждан с таким мнением было всего 8%. Сейчас желающих остаться на новом месте – 13%.

При этом 77% желают вернуться в Украину при первой же возможности и работать на благо страны.

Исследование показало, что почти все из тех, кто потерял собственный бизнес, планируют возобновить его: большинство после войны, треть – по случаю, не дожидаясь конца военных действий, и небольшая часть – в ближайшее время, не дожидаясь случая.

Планируют ли украинцы возвращаться домой из-за границы

Опросы проводились методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении среди респондентов в возрасте 18-60 лет в четыре волны: первая волна – 28 февраля (2144 респондента); вторая – 1 марта 2022 года (1743 респондента), третья – 28 марта (1019), четвертая – 20 апреля (1027).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине резко изменились взгляды на 9 мая, которое еще недавно многие называли "праздником". Социологи указывают, что произошла "декоммунизация" и "дерусификация" общественного мнения.