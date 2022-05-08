Укр

ВСУ выбьют россиян с востока Харьковской области за неделю - военный аналитик

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Украинские войска освобождают оккупированные земли Харьковщины
Украинские войска освобождают оккупированные земли Харьковщины

ВСУ могут за неделю выбить россиян с востока Харьковской области

Украинская армия в ходе контрнаступления освобождает ранее оккупированные россиянами населенные пункты в Харьковской области и в перспективе недели полностью выбьет оккупантов с восточной части региона.

Об этом пишет аналитик современной войны Том Купер 7 мая, перевод аналитической статьи которого опубликовал украинский писать и переводчик Ростислав Семкив.

"Да, я действительно ожидаю, что эта часть Украины будет полностью освобождена в течение следующей недели: 4–5 БТГр, которые российская армия все еще имеет восточнее Северского Донца, были сильно истощены и потеряли способность вести наступательные действия еще несколько недель назад. В настоящее время они также потеряли способность вести эффективные оборонные операции: а без артиллерийской поддержки они не смогли бы вести даже локальные контратаки, которые они еще осуществляют (чтобы замедлить продвижение украинцев)", — считает Купер.

При этом он отмечает, что отступающие россияне оставляют после себя выжженную землю.

"Чтобы лучше описать ситуацию на ум приходит что-то вроде глубокого опустошения. При отступлении россияне взорвали не менее трех мостов, ограбили все фермы и уничтожили их. В видео, снятых на освобожденных территориях, я не видел ни одного неповрежденного дома или многоквартирного здания. А случившееся с мирным населением в течение двух месяцев оккупации… эх… Из положительного: российская армия оставляет после себя много уничтоженной техники и десятки попавших в плен военных", — пишет аналитик.

Как сообщалось, обстрелы российскими войсками населенных пунктов и подрывы мостов в Харьковской области подтверждают и в британской военной разведке.

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#Украина #Россия #Харьковская область #Война #Бои #Освобождение
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