Потерял на войне руку и глаз, но и дальше защищает Украину: история бойца полка "Азов" поразила сеть

Самойленко свободно владеет английским, поэтому рассказывает об "Азовстале" еще и западным СМИ

Истории украинских военнослужащих поражают и пронизывают до глубины души. Одна из них об офицере полка "Азов" Илье Самойленко, который накануне из стен мариупольской "Азовстали" говорил, что они не имеют права сдаваться.

Информацией об украинском бойце поделились на Facebook-странице Национальной Гвардии Украины.

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"Многие вчера смотрели интервью командиров Азова из Мариуполя. Но мы уверены, что мало кто знает о том, кто такой Илья Самойленко", — отметили в Нацгвардии.

Отмечается, что боец "Азова" свободно владеет английским языком. А среди действительно поражающих фактов о нем были озвучены следующие:

он потерял в боевых действиях левую руку, а вместо нее имеет титановый механический протез;

Самойленко потерял правый глаз — теперь вместо него искусственный глаз;

учился на историческом факультете Киевского университета, а после войны он мечтает завершить учебу.

Несмотря на вышеуказанное, военный продолжает защищать Украину и давать достойный отпор российским захватчикам.

Илья Самойленко воюет за Украину в составе полка "Азов"

Ранее "Телеграф" рассказывал историю эвакуированной из "Азовстали" жительницы Мариуполя Натальи — женщина все время готовила еду для тех, кто пытался выжить в хранилищах завода, за что дети прозвали ее "тетя-суп".