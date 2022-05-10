Укр

"Напомнили, кто хозяин на этой земле": украинские противотанкисты показали эффектное видео уничтожение техники оккупантов

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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россиянам не укрыться от прицельных выстрелов ВСУ Новость обновлена 10 мая 2022, 14:37
россиянам не укрыться от прицельных выстрелов ВСУ

Украинские воины еще раз доказывают, что оккупантам на землях нашей Родины делать нечего

Российское полномасштабное военное вторжение на украинские земли продолжается уже 76-й день подряд, однако бойцы Вооруженных сил Украины неустанно борются с оккупационными войсками и успешно уничтожают личный состав, а также технику врага.

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Еще одно эффектное видео ювелирного уничтожения боевого технического состава противника во вторник, 10 мая, показали бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"Доброе утро, мы из Украины! Сичеславские противотанкисты снова напомнили непутевым оккупантам, кто хозяин на украинской земле!

Работаем на победу! Продолжение следует... Слава Украине!", — говорится в тексте публикации украинских воинов.

Противотанкисты 25-й ОПГБр прицельно уничтожили технику российских нацистов

Стоит отметить, что с первого дня полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 12 тысяч своих танков.

Потери оккупационной армии на войне в Украине
Потери оккупационной армии на войне в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинские защитники уничтожили состав кафиров с десятками единиц техники.

Теги:
#Война #Танк #ВСУ #Відео
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