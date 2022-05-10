"Напомнили, кто хозяин на этой земле": украинские противотанкисты показали эффектное видео уничтожение техники оккупантов

Украинские воины еще раз доказывают, что оккупантам на землях нашей Родины делать нечего

Российское полномасштабное военное вторжение на украинские земли продолжается уже 76-й день подряд, однако бойцы Вооруженных сил Украины неустанно борются с оккупационными войсками и успешно уничтожают личный состав, а также технику врага.

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Еще одно эффектное видео ювелирного уничтожения боевого технического состава противника во вторник, 10 мая, показали бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"Доброе утро, мы из Украины! Сичеславские противотанкисты снова напомнили непутевым оккупантам, кто хозяин на украинской земле!

Работаем на победу! Продолжение следует... Слава Украине!", — говорится в тексте публикации украинских воинов.

Противотанкисты 25-й ОПГБр прицельно уничтожили технику российских нацистов

Стоит отметить, что с первого дня полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 12 тысяч своих танков.

Потери оккупационной армии на войне в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинские защитники уничтожили состав кафиров с десятками единиц техники.