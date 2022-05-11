Жены защитников Мариуполя встретились с Папой Римским: "Он наша последняя надежда"

Понтифик пообещал, что сделает все возможное и будет молиться за бойцов "Азова"

Жены бойцов полка "Азов" Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк, рассказавшие об ужасных условиях пребывания их мужчин на "Азовстале", встретились в Ватикане с Папой Римским. Они просили архиепископа помочь с освобождением украинских бойцов из стен мариупольского завода, постоянно обстреливаемых оккупантами.

Об этом в среду, 11 мая, сообщило итальянское издание ANSA.

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Известно, что украинок пригласили в Ватикан после того, как они написали Папе письма с просьбой помочь мужчинам. Понтифик ответил на них письмом-приглашением.

Уже во время встречи с Папой Римским женщины показали ему последние фотографии из Азовстали, а Юлия Федосюк отметила, что он их последняя надежда. По данным издания Corriere Della Sera, разговор женщин бойцов "Азовстали" с понтификом длился почти 5 минут.

"Муж написал мне день назад, что даже вода в технике заканчивается, и попросил поискать статью о том, как прожить без воды как можно дольше. Боюсь потерять, конечно, но еще и злюсь, потому что ничего не могу сделать, это ужасно, то, что происходит на "Азовстали" похоже на реалити-шоу и нам никто не помогает, поэтому мы надеемся на Папу — он наша последняя надежда", — сообщила Юлия Федосюк.

А Екатерина Прокопенко после встречи с Папой отметила, что он обещал молиться за бойцов "Азова" и сделать все, что в его силах.

Жены бойцов "Азова" просят у Папы Франциска помочь спасти их мужчин из "Азовстали"

О встрече с Папой также написал издатель российского интернет-издания "Медиазона" (признанное в РФ "иноагентом") Петр Верзилов. Он отметил, что был там вместе с женами бойцов "Азова" и просил Франциска помочь украинским воинам.

"Вместе с Катей Прокопенко, женой командира защитников Мариуполя на Азовстали, и Юлей Федосюк, женой другого бойца, мы встретились с Папой, чтобы просить его принять участие в судьбе защитников Азовстали", — написал Верзилов в своем Twitter-аккаунте, прикрепив соответствующее фото.

Верзилов, Федосюк и Прокопенко на встрече с Папой Римским

Стоит отметить, что публикацию российского журналиста в сети восприняли крайне негативно, отметив, что он "приписался" к женщинам бойцов "Азова" исключительно ради самопиара.

Напомним, 7 мая в Кабмине сообщили, что всех женщин, детей и пожилых людей эвакуировали с территории завода "Азовсталь". Теперь спасения ждут непосредственно военные, а их родственники просят власть сделать все возможное для сохранения жизней бойцов.