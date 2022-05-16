Правительство продолжит выплаты переселенцам: сколько денег дадут и кто их получит

В мае правительство продолжило выплаты переселенцам за март и апрель

Украинское правительство и дальше продолжает заботиться о внутренне перемещенных лицах, вынужденно покинувших свои дома из-за военной агрессии россии. В рамках действующего законодательства ВПЛ будут продолжать получать все виды социальной помощи, а в мае им начислят дополнительные выплаты за март и апрель.

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Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебна, пишет УНИАН.

По словам чиновницы, украинским законодательством предусмотрено 35 видов социальной помощи, вынужденные переселенцы имеют право получить по новому месту пребывания. Кроме того, государство будет продолжать ежемесячно помогать ВПЛ, вынужденно выехавшие из "горячих" мест, где ведутся боевые действия или их жилье было уничтожено российской оккупационной армией. Внутренне перемещенные лица в таких случаях будут получать по 2000-3000 гривен.

Министр также добавила, что ранее в Украине были незначительные задержки с регистрацией статусов ВПЛ, поэтому некоторые из переселенцев материальную помощь от государства еще получить не успел, однако она обязательно поступит уже в ближайшее время.

"Из-за большого количества перемещаемых людей были задержки с регистрацией внутренне перемещенных лиц. Мы расширили каналы для регистрации: подключили общины и ЦНАПы, а с 19 апреля появилась возможность зарегистрироваться через "Действие"… Около 500 тысяч заявок поступило через Действие. Часть из них сейчас дорабатываются. Еще не все заявления поступили к нам из регионов. Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие — медленнее. У всех разные технические и человеческие ресурсы. По данным до конца апреля, мы выплачиваем пособие за март и апрель. Поэтому в мае продолжается выплата пособия на проживание за эти месяцы", — доложила чиновница.

Сколько денег от государства получат переселенцы

Украинцы, получившие официальный статус внутри перемещенного лица и отправившие заявку на получение помощи от правительства до 30 апреля 2022 года, уже в ближайшее время должны получить деньги за март и апрель.

По 2 000 каждому лицу, достигшему 18-летнего возраста;

каждому лицу, достигшему 18-летнего возраста; По 3000 каждому ребенку или человеку с инвалидностью.

Следует отметить, что, согласно данным Минсоцполитики, только в конце апреля, в Украине официально зарегистрировались как ВПЛ 1,5 миллиона (!) граждан.

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