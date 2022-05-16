Арестович увидел в действиях Кремля подготовку к сдаче Крыма. О возможности возвращения полуострова говорят и в США

В Украине указали на важный момент в заявлениях кремля

Заявления российского руководства о том, что между ними и Украиной есть некие "территориальные споры" могут свидетельствовать о начале подготовки кремлем мирного плана, который включает возвращение Крыма нашей стране.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным.

В частности он отметил, что заявления спикера российского диктатора дмитрия пескова о том, что между россией и Швецией с Финляндией нет территориальных споров, свидетельствует о том, что в кремле "поплыли и посыпались".

Он напомнил, что одна из главных заявленных кремлем целей заключалась в том, чтобы не дать НАТО расшириться на восток. Однако после того, как о вступлении в Альянс заявили в Стокгольме и Хельсинки, россия пересмотрела свою позицию и теперь не имеет ничего против этого.

По словам Арестовича здесь важно обратить внимание на два нюанса.

"Первое, они соврали по поводу расширения НАТО… а второй момент, это то, что оказывается у нас есть территориальные споры. Это где? Это Крым?", — сказал он и подчеркнул, что до этого в заявлениях российских политиков озвучивались тезисы о том, что вопрос принадлежности Крыма был навсегда закрыт.

По словам Арестовича, песков просто так ничего не говорит. А то, что он заявил о "территориальных спорах" может свидетельствовать либо о том, что его застали врасплох, либо что в кремлевской верхушке меняются нарративы.

При этом он считает, что эти заявления могут свидетельствовать о попытках "продать" своему населению позицию касаемо будущего мирного соглашения.

Стоит отметить, что об освобождении Крыма также ранее говорила и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Украина уже отбросила россиян от Киева, от Харькова. Так что не лишено логики предположение, что она отбросит россиян и из других оккупированных регионов. При этом мы, оказывая Украине помощь в сфере безопасности, не обсуждали каким-либо образом использование предоставленного оружия в отношении Крыма и Донбасса, не ставили условий по этому поводу", — сказала она и напомнила, что США всегда расценивали Крым, как часть нашей страны.

Вместе с тем она отметила, что окончательное решение по этому поводу все равно будет приниматься Украиной.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что наша страна планирует восстановить территориальную целостность, а потому никаких уступок по Крыму и Донбассу быть не может.